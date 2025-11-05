Con precios récord del cobre y oro, ¿por qué el Perú crece solo 3 %?: IPE plantea que el país debe apuntar a más del 5 %

Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), estuvo en Ampliación de Noticias por RPP e hizo un llamado a establecer un consenso social que priorice un crecimiento económico sostenido por encima del 4 % o 5 %. Además, calificó de "increíble" el bajo crecimiento actual del país dadas las condiciones históricas de los precios internacionales de los minerales.

Macera enfatizó que el crecimiento económico no debe ser únicamente un tema de discusión en espacios como el CADE 2025, sino que debe trascender a toda la sociedad, incluyendo el Congreso, universidades, gremios y sindicatos. Según el director del IPE, existe un consenso en otras sociedades de que el país debe crecer a tasas superiores al 4 % o 5 %.

Esta meta de alto crecimiento se relaciona directamente con el bienestar de la población: "Entendemos, y esa es la parte importante, que hay una relación entre el crecimiento y que vivamos todos un poco mejor, que la pobreza caiga, que tengamos más clase media, más acceso a todos los bienes y servicios que queremos. Eso está directamente relacionado con la capacidad de poder crecer por encima del 4 % o el 5 %."

Macera sugirió que la sociedad civil debería incluso interiorizar este concepto y exigir cuentas a los actores responsables del crecimiento. En este sentido, planteó una reflexión sobre la situación actual del Perú:

"No es increíble que el Perú esté creciendo solo al 3 %, y esa creo que es la reflexión que debería deberíamos estar debatiendo muchísimo más. ¿Por qué estamos creciendo solo 3 % cuando el Perú está en el mejor momento, por lo menos los últimos 75 años de precios internacionales?", cuestionó.

Señaló que precios récord del oro (por encima de los $ 4,000 o $ 4,400 la onza) y del cobre (rozando los $ 5,000 la libra) coinciden con este bajo desempeño económico.

La gestión es importante para los servicios públicos

Al abordar el malestar ciudadano respecto a servicios como salud, educación, infraestructura y justicia, Macera puntualizó que la solución no se encuentra primariamente en el aumento del gasto: "El tema central no está en el gasto, sino en cómo nos organizamos al interior, en la gestión".

En este contexto, el sector privado puede aportar significativamente. Macera sostuvo que, aunque el Estado deba financiar sectores como salud y educación, financiar no significa necesariamente gestionar.

El director del IPE concluyó que los servicios mejoran cuando se involucra a privados bajo condiciones claras: "Con buenos incentivos, con buena regulación y buenas empresas que entran a proveer los servicios, se consigue mucho mejor salud, educación, infraestructura a un menor precio. Y eso es al final lo que queremos."

Las advertencias fiscales

Macera también alertó sobre el peligro de la complacencia fiscal y las leyes que impulsan demasiado gasto o reducen ingresos. Si bien los efectos concretos pueden no verse inmediatamente, estas decisiones pueden llevar a problemas fiscales severos, como ya ocurrió en Colombia o Panamá. El costo final recae en la ciudadanía: bajar servicios públicos, subir impuestos o afrontar un costo de financiamiento más alto.

Comparando la situación actual con la experiencia histórica de Perú en los años 80, Macera lamentó la actual "suerte de complacencia" o que ha permitido que se siga gastando sin consecuencias aparentes inmediatas.

El economista calificó de "sumamente irresponsable" que, en lugar de ahorrar durante el período de mejores precios de minerales de la historia, el país esté pensando en cómo cubrir gastos y llegar a fin de mes.

De cara a los próximos procesos electorales, Macera instó a la ciudadanía a exigir a los candidatos un compromiso fiscal detallado. Finalmente, subrayó que no se trata de oponerse a mejores sueldos para maestros o policías, sino de ordenar el gasto público, evitar hacerlo de forma desordenada y garantizar que no se ceda injustamente ante grupos de presión.