Jerí se fue, pero dejó un ajuste del gasto público en bienes y servicios de S/ 1,789 millones: ¿De qué se trata?

En sus últimos momentos en el cargo, el gobierno del expresidente José Jerí firmó el Decreto de Urgencia N° 001-2026, una norma que impacta directamente el bolsillo del Estado y, por lo tanto, los servicios que recibimos todos los peruanos.

En sencillo: se trata de una orden para ajustar la billetera en gastos que no son urgentes y asegurar que las obras que ya están empezadas no se queden a medias.

¿De qué trata este ajuste y por qué es importante para el ciudadano de a pie?

El recorte en bienes y servicios: menos viajes y papelería

Uno de los puntos clave es que el Gobierno ha puesto un tope del 90 % al presupuesto destinado a bienes y servicios para las entidades del Poder Ejecutivo. Esto significa que las oficinas del Estado tendrán que gastar un 10 % menos en cosas como consultorías, viajes, combustibles, alquileres y útiles de oficina.

Con esta medida, se espera generar un ahorro de aproximadamente S/ 1,789 millones solo en el año 2026.

Prioridad para terminar obras que ya se empezaron

Por años, hemos identificado en distintas ciudades del país alguna obra que se queda paralizada por meses o años. El decreto también busca frenar esto: se debe dar prioridad a los proyectos de inversión que ya tienen un contrato firmado y que ya están en ejecución física.

Actualmente, existen más de 12,000 obras en continuidad que no tienen el financiamiento asegurado para terminarse. Con este decreto, se prioriza el dinero para 2,172 inversiones que ya están en marcha, buscando que se concreten pronto en hospitales, colegios o carreteras para la gente.

Las 4 reglas de oro para la estabilidad fiscal

Para que un país no se vaya a la quiebra, existen reglas fiscales, que son como las reglas de una casa para no gastar más de lo que se gana. El Perú tiene cuatro reglas principales que este decreto intenta proteger:

Regla de deuda: No debemos deber más del 38 % de todo lo que producimos (PBI).

No debemos deber más del 38 % de todo lo que producimos (PBI). Regla de déficit: El excedente en las cuentas no debería ser mayor al 1.8 % para este año, aunque se proyecta que podría llegar al 2.3 % si no se hacían estos ajustes.

El excedente en las cuentas no debería ser mayor al 1.8 % para este año, aunque se proyecta que podría llegar al 2.3 % si no se hacían estos ajustes. Regla de gasto no financiero: Poner un límite a cuánto puede crecer el gasto total del gobierno.

Poner un límite a cuánto puede crecer el gasto total del gobierno. Regla de gasto corriente: Limitar cuánto aumenta el gasto en planillas y servicios.

¿Por qué esto es clave en un año electoral?

Estamos en un contexto electoral, y en este sentido, existen leyes que prohíben realizar modificaciones presupuestarias que incrementen el gasto corriente (es decir, en planillas, bienes y servicios) durante los primeros siete meses de un año de elecciones.

Este decreto de urgencia actúa como un "candado" adicional para asegurar que el dinero de todos no se use de forma irresponsable, sino de manera eficiente.

En el primer semestre (enero a junio) de un año de elecciones, el Gobierno Nacional no puede gastar más del 60% de su presupuesto total programado para el año. Esto sirve para asegurar que no se consuman todos los recursos en la primera mitad del año y se deje a la siguiente gestión con las "arcas vacías".

Gastar más no garantiza calidad

Un punto muy importante que resalta la exposición de motivos de esta norma es una verdad incómoda: en la última década, el presupuesto del Perú creció muchísimo (S/ 97,000 millones más), pero eso no se tradujo en mejores servicios.

Por ejemplo, aunque se gasta mucho más en educación y salud, los resultados en los exámenes de lectura y matemática de los niños han bajado, y problemas como la anemia infantil han empeorado en los últimos años.

Las pruebas de aprendizaje muestran una caída preocupante entre 2015 y 2023:

De acuerdo con cifras oficiales, entre el 2015 y el 2023, las pruebas de aprendizaje evidencian un retroceso preocupante en el país. En lectura, para segundo de primaria, el porcentaje de alumnos con nivel satisfactorio cayó de 49,8 % a 36,8 %. En matemáticas, en ese mismo grado, el desplome fue aún mayor: pasamos de 26,6 % a apenas 18,4 %. La situación en secundaria tampoco es alentadora, ya que en matemáticas solo 1 de cada 10 estudiantes —11,3 %— logra comprender adecuadamente lo que se le enseña.

En salud, el panorama también muestra señales de alarma. La anemia en niños menores de tres años, que en 2021 se ubicaba en 38,8 %, subió a 43,7 % en 2024. Es decir, hoy casi la mitad de nuestros niños pequeños sufre de anemia, lo que implica un retroceso de varios años en la lucha contra este problema.

En cuanto a servicios básicos, los avances han sido mínimos. El acceso al agua potable, entre 2015 y 2024, apenas pasó de 91,7 % a 92,7 %, es decir, solo un punto porcentual en casi una década. En electricidad, el acceso se mantiene estancado en 94 %, prácticamente el mismo nivel que teníamos en 2015.

Esto demuestra que la calidad de vida no mejora simplemente gastando más dinero, sino gastándolo bien.