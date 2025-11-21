Jorge Montoya sobre el Reinfo: "Me parece un engaño a los mineros porque no soluciona nada" [VIDEO]

El legislador de Honor y Democracia también señaló que este dictamen que amplía la vigencia del Reinfo, aprobado en la Comisión de Energía y Minas, todavía no se ve en el pleno del Congreso por "intereses contrapuestos".

Jorge Montoya asegura que posible ampliación del Reinfo le parece un engaño a los mineros | Fuente: RPP

El parlamentario Jorge Montoya calificó este viernes como "un engaño" la posible extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pues, en su opinión, no resolverá la situación de crisis que se vive en dicho sector.

"El Reinfo ya no debería existir. Yo esperé que sería ayer, pero no ha sucedido. En realidad, [se debatirá el dictamen] cuando la mesa directiva lo decida. Me parece un engaño a los mineros, porque no soluciona nada quedándose como el Reinfo tal como está", indicó ante los medios de comunicación desde el Congreso.

Para el legislador, el debate y votación del dictamen para extender el Reinfo no se ha visto aún en el pleno del Congreso por "intereses contrapuestos, hay un grupo que no desea tocarlo y quieren que continúe como está".

"El problema que tienen de fondo es poder hacer los contratos de exploración sobre las concesiones que están trabajando, que tienen un titular diferente a ellos y eso no se logra con esa ley, se logra con una concertación entre los que tienen las concesiones y los mineros que quieren trabajar en ella", indicó.

Aprueban dictamen

La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó el último martes una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2027. La decisión se adoptó con 17 votos a favor, tres en contra y una abstención.

Durante la sesión, también se aprobó la suspensión del procedimiento de exclusión del Reinfo aplicado en junio de este año y que afectó a alrededor de 50 000 inscritos.

Sin embargo, esta suspensión no beneficiará a quienes tengan condena firme o sentencia por minería ilegal, lavado de activos, trata de personas, ni a quienes hayan sido sancionados por realizar actividades mineras ilegales en zonas restringidas, según precisó la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez.