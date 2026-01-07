Kast y el Consejo Empresarial Perú–Chile trazan hoja de ruta para destrabar inversiones y reactivar el comercio

El Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CEChP) sostuvo un desayuno de trabajo con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. La reunión congregó a cerca de 50 líderes empresariales de sectores como minería, agroindustria, energía y comercio, para establecer un primer acercamiento institucional ante el nuevo ciclo de gobierno en el país sureño.

Durante la cita, Guillermo Ferreyros, presidente del CEChP, destacó que actualmente las inversiones totales entre ambas naciones superan los $ 24,000 millones, resaltando que Perú y Chile poseen las economías más sólidas de la región. Por su parte, el presidente electo Kast subrayó la necesidad de recuperar el crecimiento económico y fortalecer la confianza empresarial, posicionando al sector privado como un socio estratégico para la generación de empleo.

En declaraciones a la prensa, Ferreyros calificó el encuentro como protocolar pero altamente productivo: "Nos ha mencionado los planes que tienen para seguir desarrollando y fortaleciendo esa relación que se tiene con el Perú", afirmó el ejecutivo, añadiendo que el objetivo común es "facilitar el comercio, agilizar el comercio entre Perú y Chile... y esto crea un bienestar social y mayores puestos de trabajo dignos y formales".

Minería y agroindustria: los pilares de la alianza

Uno de los puntos más relevantes discutidos en el evento, organizado por Comexperú, fue el potencial de la minería, especialmente en el eje del sur peruano y el norte chileno. Ferreyros señaló que esta zona constituye el "polo minero más importante del mundo", ya que entre ambos países se exporta más del 50 % del cobre a nivel global.

En cuanto a la agroindustria, se descartó la idea de una competencia directa, apostando por la complementariedad. Ferreyros explicó que productos como la uva, el arándano y la palta se producen en distintas estaciones en cada país, lo que permite abastecer mercados globales de manera conjunta.

Los desafíos: burocracia y reactivación fronteriza

A pesar del optimismo, el Consejo expresó su preocupación por las barreras burocráticas que frenan el desarrollo. Ferreyros fue enfático al señalar que "un proyecto de desarrollo minero [no puede demorar] hasta 17 años para desarrollarlo", advirtiendo que, de no ser competitivos, las inversiones migrarán a otros países. Asimismo, se instó a aprovechar los altos precios de los minerales para "hacer caja" a futuro mediante inversiones responsables.

Otro tema crítico es la situación en la frontera Tacna-Arica, cuyo flujo se mantiene un 30 % por debajo de los niveles prepandemia. El CEChP hizo un llamado urgente para modernizar la infraestructura y los sistemas binacionales para recuperar los 7 millones de cruces anuales registrados hasta 2019.

Próximos pasos

Tras concluir el diálogo, José Antonio Kast se dirigió al Palacio de Gobierno para reunirse con el mandatario peruano. El Consejo Empresarial adelantó que ya se planifica una próxima reunión en Arica o Santiago una vez que Kast asuma formalmente la presidencia.

Ferreyros también recalcó la importancia de restablecer los gabinetes binacionales para asegurar que las medidas públicas se adopten de forma coordinada entre ambos Estados. El CEChP, fundado en 2004, reafirma así su rol como un espacio permanente de diálogo público-privado para garantizar la continuidad de la agenda bilateral.