José Jerí anuncia avances en TLC con Filipinas y Tailandia en CADE 2025: Esta es la visión comercial del Perú al 2040

El presidente del Perú, José Jerí, brindó un discurso inaugural en CADE 2025, en el que reafirmó el compromiso de su gobierno de transición con la apertura comercial durante su discurso en CADE 2025, presentando un mapa de ruta para la expansión de mercados internacionales y el fortalecimiento de la competitividad nacional.

El mandatario sostuvo que la política de apertura comercial del Perú es "sólida" y permite que los productos de las diversas regiones "compitan en más de 50 mercados internacionales". Bajo este marco, mencionó que el gobierno está impulsando la conclusión de nuevos acuerdos.

Avances en TLC

Uno de los anuncios se centró en la región Asia-Pacífico, con dos negociaciones a punto de concluir:

Filipinas: José Jerí anunció que "vamos a concluir la negociación con Filipinas para crear una comisión conjunta que abrirá la puerta un futuro acuerdo comercial".

José Jerí anunció que "vamos a concluir la negociación con Filipinas para crear una comisión conjunta que abrirá la puerta un futuro acuerdo comercial". Tailandia: Se están realizando avances para la "conclusión de un TLC con Tailandia", informó.

El presidente Jerí dijo que estas acciones tienen un propósito: ampliar los mercados para las empresas y las regiones peruanas, lo cual "fortalece así la productividad y genera empleo formal".

Prioridades en negociación y próximas entradas en vigor

Además de los avances mencionados, Jerí detalló que el Perú mantiene "cuatro negociaciones prioritarias" en curso:

El Salvador India Emiratos Árabes Uruguay

A corto plazo, el país espera capitalizar acuerdos ya firmados, pues se proyecta la "próxima entrada en vigor de acuerdos con China, Hong Kong, Guatemala e Indonesia".

El Perú como Hub Logístico Regional y la Visión al 2040

El gobierno de Jerí está desarrollando una estrategia comercial a largo plazo para aprovechar la posición geográfica del Perú y convertirlo en un centro logístico regional.

Para ello, impulsa la aprobación del reglamento de zonas económicas y la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, que busca "garantizar que las empresas peruanas, nuestras empresas, aprovechen mejor los acuerdos comerciales, generen ese valor agregado que tanto necesitamos y eleven la competitividad nacional".

Además, se plantea una nueva ley de industrias "que justamente vaya en armonía con esta mirada de país hacia el futuro".