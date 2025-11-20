José Jerí en desacuerdo con ampliación del Reinfo: Gobierno evaluará observar la medida si pasa el Pleno

El presidente José Jerí se pronunció sobre el debate en curso acerca del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y señaló que Premier ya ha marcado una posición preliminar "en contra de cualquier nivel de ampliación.

En una entrevista con Sol TV, el presidente Jerí explicó que la postura del Gobierno va a ser conciliada con la postura técnica sectorial, "que es la del Ministerio de Energía y Minas, y también con la postura que tenemos como gestión, como gobierno".

Ello se visibilizará cuando se debata en el Pleno, "tenemos que ponernos de acuerdo con el Congreso de la República y buscar fórmulas intermedias, fórmulas eclécticas y que no implique retroceder al 100 % con lo que ya se ha avanzado como estado. Mucho ojo con ello", sostuvo.

"No estoy satisfecho con la postura que ha tomado el Congreso a nivel de comisión. Finalmente, el debate que nos debe importar es el debate en el Pleno", dijo. Asimismo, el jefe de Estado, apeló al entendimiento entre poderes. Reconoció que tanto el legislativo como el ejecutivo tienen sus prerrogativas.

Sin embargo, Jerí recordó la herramienta constitucional que posee el Ejecutivo para asegurar que la legislación sea realista y contribuya al progreso nacional:

“Como gobierno, tenemos la prerrogativa de observar cualquier planteamiento que hagan y que esté fuera de la realidad o que sean expectativas que, en vez de contribuir a que el país avance como debe avanzar, sea un retroceso y no queremos contribuir con [eso]”, concluyó el presidente.

Jorge Montoya considera que "el Reinfo es una trampa para que no se formalice nadie"

El congresista Jorge Montoya, miembro de la Comisión de Energía y Minas, se presentó en Ampliación de Noticias de RPP y dio a conocer su postura en contra de la prolongación del Reinfo. Su voto, que inicialmente pareció ser a favor de la extensión, fue posteriormente rectificado por escrito, confirmando su posición en contra, la cual ha sido la misma "desde hace años".

Montoya critica el Reinfo al considerarlo un mecanismo que no está diseñado para cumplir su objetivo de formalizar la minería, sino que, de hecho, actúa como un impedimento. El congresista señala que la formalización es "irrealizable" debido a que uno de sus requisitos clave depende de un tercero.

"El Reinfo es una trampa para que no se formalice nadie, porque depende de un tercero la solución. Uno de los requisitos importantes del Reinfo que es el contrato de exploración en la concesión en que se encuentra tiene un nombre un titular y ese titular tiene que estar de acuerdo en cederles el espacio para que trabajen los mineros y para eso tienen que firmar un contrato. Eso es irrealizable. Solo el 2 % de todos los mineros han logrado conseguir ese contrato y además no creo que lo puedan hacer sin la intervención del Estado", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Respecto a la minería ilegal, Montoya enfatiza que los mineros que demandan la extensión del Reinfo son informales, no ilegales. La minería ilegal es un asunto diferente que compete a la justicia, y sus responsables "deben ser perseguidos y apresados".

Montoya asegura que el Reinfo "no tiene nada que ver con la minería ilegal". Sin embargo, el congresista sí indica que la mala regulación del Estado, como las excesivas barreras para obtener licencias de explosivos, provoca que a los mineros les resulte más barato y sencillo recurrir al mercado negro ilegal para conseguir sus insumos, debido a que el proceso legal está "totalmente mal regulado".







