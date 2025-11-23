José Jerí sobre ampliación del Reinfo: "Un año me suena razonable"

El mandatario señaló que se debe dar una última oportunidad debido a las familias que dependen de este negocio. Sin embargo, manifestó estar en contra de que la extensión sea por dos años como se plantea en el Congreso.

El presidente José Jerí manifestó este domingo que le parece "razonable" que la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) debería ser de un año y no por dos, como lo plantea la comisión de Energía y Minas del Congreso.

"Me parece un (año). Me suena razonable, lo cual tiene que ser validado con el premier, que yo lo escucho mucho y además él ya ha emitido su opinión, como también del órgano técnico que es el Ministerio (de Energía y Minas). Dos años (de ampliación) no, un año, porque si ponemos seis meses le vamos a dejar una cierta situación complicada al próximo gobierno", afirmó en el programa El Valor de la Verdad.

Jerí reconoció no estar a favor de más ampliaciones del Reinfo, pero consideró que hay muchas familias que dependen de esta actividad en el país.

"Pese a que no estoy a favor de la medida hay una realidad que no se puede ocultar: hay familias que dependen de esa actividad... tendría que verse la última (extensión), pero esta vez de verdad, pero no dos años. Si el Estado, a través del Gobierno anterior, ya avanzó, digamos excluyendo por diferentes variables, no podríamos automáticamente volver hacia atrás", añadió.

Para el presidente, el Reinfo no ha cumplido su finalidad y es permisiva con la minería ilegal. "Creo que hay un exceso de tiempo. No considero que deba verse dos años", puntualizó.

Medida de ampliación

La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó nuevamente la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2027. La decisión se adoptó con 17 votos a favor, tres en contra y una abstención.

Durante la sesión, también se aprobó la suspensión del procedimiento de exclusión del Reinfo aplicado en junio de este año y que afectó a alrededor de 50 mil inscritos.

Sin embargo, esta suspensión no beneficiará a quienes tengan condena firme o sentencia por minería ilegal, lavado de activos, trata de personas, ni a quienes hayan sido sancionados por realizar actividades mineras ilegales en zonas restringidas, según precisó la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez.