Juan Carlos Ortiz: “En el cobre, no competimos con Chile o el Congo por volumen, sino por capital” [ENTREVISTA]

El especialista sostiene que la verdadera disputa global no está en el ranking de producción, sino en qué país ofrece mejores condiciones para atraer inversión minera.

En un escenario donde Perú y Chile concentran más del 50 % de las exportaciones mundiales de cobre, la discusión suele girar en torno a quién produce más. Sin embargo, para Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el foco está en otro terreno: la competitividad para atraer capital.

En entrevista, el especialista analiza el rol de Chile, el avance del Congo y los desafíos internos que enfrenta el Perú para no perder atractivo en el mercado global del cobre.

Ante el rápido crecimiento de la producción en la República Democrática del Congo, ¿corre peligro el liderazgo de Perú en el mercado del cobre?

El Congo ha crecido rápido porque tiene proyectos con contenidos metálicos tan ricos como los que tuvo el Perú hace 40 años, lo que permite liberar mucho cobre con poca inversión. Sin embargo, la industria minera responsable entiende que no competimos por ser el primer o segundo lugar en volumen. No nos pagan más por nuestro cobre por estar arriba en un ranking; la verdadera competencia se da cuando una compañía internacional tiene un dólar para invertir y debe decidir si lo pone en Perú, Congo, Chile o Argentina. Nuestra tarea es ofrecer las condiciones para que ese capital decida venir aquí.

Si la competencia es por el capital, ¿en qué ejes debe trabajar el país para ser más atractivo que sus vecinos?

Según índices internacionales como el Fraser, el Perú ha ganado algunas posiciones, pero aún falta camino. Debemos ser competitivos en cinco ejes fundamentales: estabilidad legal, temas tributarios, permisos agilizados, presencia del Estado y combate a la minería ilegal. Por ejemplo, podríamos beneficiarnos de las lecciones aprendidas de Chile, que ha iniciado un proceso para hacer sus permisos más eficaces y ágiles sin perder calidad, permitiendo que la inversión se desarrolle en plazos mucho más cortos.

¿Cómo afecta el crecimiento de la minería ilegal a esta competitividad por atraer inversiones?

El problema es que el riesgo de violencia, que ya vemos en el norte con el oro, puede escalar hacia el sur cobrero. Queremos una minería de pequeña escala que sea responsable y respete la propiedad, pero para eso hay que pasar a la formalidad. Actualmente, el mayor obstáculo es el REINFO, que funciona como una "licencia para la informalidad" que nunca termina. Es como un permiso para manejar sin brevete: cuando una empresa formal denuncia una invasión en su concesión, el REINFO impide que el fiscal tome acciones penales o preventivas.

En ese sentido, ¿considera que el marco legal actual está bloqueando el desarrollo económico legal?

Definitivamente. Hay casos donde los REINFOs están ubicados dentro de áreas operativas o en concesiones que aún no operan, bloqueando cualquier posibilidad de desarrollo legal. Al impedir sanciones penales, el REINFO se ha convertido en la madre de todo el desorden que se ha generado en los últimos años en el sector. Si no resolvemos este caos y garantizamos estabilidad, será difícil ganar la carrera por el capital internacional.