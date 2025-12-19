Julio Velarde advierte que hay leyes del Congreso que ponen en riesgo la estabilidad fiscal

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, opinó sobre el impacto de las normas aprobadas recientemente por el Congreso que implican un elevado gasto público.

En el marco de un acuerdo fiscal promovido por el gobierno para sostener el crecimiento, el titular del BCR subrayó la necesidad de que estas mesas de diálogo se traduzcan en medidas efectivas y concretas para mantener la sostenibilidad de las finanzas nacionales; así lo indicó a RPP.

Velarde señaló que un conjunto de medidas legislativas ya han afectado el gasto y, en consecuencia, "hacen peligrar la estabilidad económica del país". Destacó que la fortaleza macroeconómica ha sido el pilar que evitó un colapso mayor frente a la inestabilidad política de la última década.

Según el economista, perder este equilibrio tendría un impacto directo en la ciudadanía, traduciéndose en "mayor desempleo, menor crecimiento" y una degradación de los servicios básicos como la salud.

Finalmente, el presidente del BCR hizo un llamado a los actores políticos para internalizar los riesgos de la irresponsabilidad fiscal:

"Lo importante a la larga es que hay una conciencia de los costos que puede acarrear la consecuencia fiscal y muchas veces no se interioriza a nivel de algún partido, a nivel de algunos políticos", sentenció, comparando la situación local con la dificultad global de corregir el déficit en potencias como Estados Unidos.