Julio Velarde en Davos 2026: "Hemos tenido nueve presidentes y el tipo de cambio casi no se ha movido"

Durante el Foro Económico Mundial 2026, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, se refirió a la estabilidad macroeconómica peruana como parte de su participación en el panel “Rompiendo el techo del crecimiento en América Latina”.

La intervención de Velarde comenzó con un matiz directo hacia la narrativa del panel. Al ser consultado sobre el estancamiento regional, el economista aclaró: “No estoy tan seguro de estar completamente de acuerdo con lo que ha dicho".

Velarde argumentó que el desempeño económico depende estrictamente del país que se analice. Mientras que potencias regionales como México crecieron 1.7 % y Brasil y Argentina poco más del 2 %, Perú ha superado el 4 % y países como Colombia y Chile se han mantenido cerca de esa cifra durante este siglo.

¿Incertidumbre en América Latina o en EE. UU.?

Uno de los momentos más importantes fue cuando Velarde comparó la predictibilidad de las reglas de juego en el Perú frente a las de las economías avanzadas. Señaló que, actualmente, un productor estadounidense enfrenta incertidumbre sobre qué aranceles pagará por sus insumos o productos importados.

En contraste, destacó que en el caso peruano se han mantenido las mismas reglas tributarias para las empresas desde 1992, con apenas un pequeño cambio en 2016.

"No veo que nuestra incertidumbre sea mucho mayor que la de otros países", afirmó, resaltando que la confianza se basa en el respeto al Estado de derecho y a los tratados internacionales, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Para ilustrar la fortaleza de las instituciones técnicas frente al ruido político, Velarde se refirió a la alta rotación de presidentes que ha tenido el Perú.

"Hemos tenido nueve presidentes y el tipo de cambio casi no se ha movido". Explicó que, incluso en episodios de volatilidad, la moneda apenas varió un 1 % para corregirse al día siguiente, mientras que el rendimiento de los bonos se ha mantenido estable.

Nueve presidentes y una moneda sólida

Para ilustrar la fortaleza de las instituciones técnicas frente al ruido político, Velarde se refirió a la alta rotación de presidentes que ha tenido el Perú.

"Hemos tenido nueve presidentes y el tipo de cambio casi no se ha movido —variando apenas un 1 % un día para corregirse al siguiente— mientras que el rendimiento de los bonos se ha mantenido estable; esto demuestra que, a pesar de la volatilidad política, el crecimiento no ha sido tan malo y que hoy gozamos de una estabilidad mucho mayor que en las décadas pasadas gracias a la independencia de nuestras instituciones", mencionó.

Esta estabilidad, según el banquero central, es producto de la independencia de los bancos centrales, cuyos gobernadores han mantenido políticas monetarias firmes a pesar de las fuertes críticas de los gobiernos de turno. Gracias a esto, la región ha dejado atrás los escenarios de hiperinflación y grandes déficits fiscales de las décadas de los 70 y 80.