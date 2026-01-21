Foro Económico Mundial: Julio Velarde asegura que independencia de bancos centrales sostienen la estabilidad económica pese a crisis políticas

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) participó en el panel “Rompiendo el techo de crecimiento de América Latina” en el marco del Foro Económico Mundial 2026, que se desarrolla en Davos Suiza.

La independencia de los bancos centrales ha sido clave para preservar la estabilidad macroeconómica en la región, así lo expresó Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), durante su participación en el panel “Rompiendo el techo de crecimiento de América Latina” en el Foro Económico Mundial 2026.

Desde Suiza, el titular del BCR destacó estos resultados, incluso en contextos de alta volatilidad política.

“La estabilidad macroeconómica ha estado presente. Tenemos bancos centrales independientes y hemos visto críticas muy fuertes a algunos de estos bancos centrales más importantes, y sus gobernadores han continuado con su política monetaria independiente a pesar de las críticas provenientes del presidente y a pesar de que algunos países tienen ahora un poco más de inflación que antes”, puntualizó.

Velarde subrayó que la situación actual contrasta con las décadas de los setenta y ochenta, cuando la inestabilidad macroeconómica, los elevados déficits fiscales y la alta inflación frenaron el crecimiento económico.

Incertidumbre en la región

Julio Velarde señaló que, pese a la percepción de incertidumbre en la región, varias economías latinoamericanas han mostrado un desempeño sólido en las últimas décadas. Indicó que países como Perú han registrado un crecimiento superior al 4%, mientras que Chile y Colombia se han acercado a ese nivel.

En ese contexto, remarcó que fortalecer las instituciones, mantener reglas claras y preservar la autonomía de los bancos centrales resulta importante para sostener el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica.