Julio Velarde frente al pedido de extender el Reinfo: “El Estado de derecho debe prevalecer”

Ante las manifestaciones y controversias en torno a la posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, dio a conocer su postura.

Consultado por RPP sobre las protestas de los mineros y las consecuencias de las aprobaciones relacionadas con el Reinfo, Velarde fue enfático en que "el Estado de derecho tiene que imponerse a la larga".

El titular del BCRP subrayó la necesidad de que la ley funcione en todo el territorio nacional: "No podemos permitir realmente que gran parte del país, el Estado de derecho no funcione".

Si bien Julio Velarde se centró en la prevalencia del Estado de derecho, su comentario ocurre en un contexto donde el Congreso debatirá hoy la ampliación del Reinfo, buscando extenderlo hasta el 2027 y reincorporando a los 50,000 mineros que no cumplieron con los requisitos de la normativa.