“El nuevo gobierno entrará con un viento muy favorable y eso no puede perderse”: Velarde proyecta crecimiento por varios años

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, ofreció un diagnóstico optimista pero cauteloso sobre el futuro económico del país, mencionando que el gobierno entrante recibirá una economía con condiciones externas e internas excepcionales que no se veían en más de una década.

Durante su intervención, Velarde subrayó que el Perú atraviesa un "momento extraordinario" impulsado principalmente por el alto precio de los commodities y un dinamismo interno que ha superado las expectativas. Según el alto funcionario, las cifras actuales muestran una solidez que debe ser aprovechada para garantizar un ciclo de prosperidad extendido.

"No veo números tan buenos y tan optimistas de hasta hace más de 12 o 13 años. Estamos entrando con un viento muy favorable para el nuevo gobierno, que obviamente podría impulsar el crecimiento por varios años y eso no puede perderse", enfatizó Velarde.

El presidente del BCRP señaló que la tarea fundamental de la nueva administración será evitar que esta inercia positiva se detenga: "Esa es la tarea del gobierno: que no se interrumpa realmente esta dinámica favorable".

Estabilidad de "primer mundo"

Uno de los pilares de este optimismo es la fortaleza del Sol peruano y el control de la inflación. Velarde destacó que el Perú disfruta actualmente del "periodo de inflación más baja continua de los últimos 150 años". De hecho, el país se ha posicionado como un caso excepcional en la región, logrando indicadores que compiten con las economías más avanzadas del planeta.

"Es el único país de la región que tiene tasas similares ya a los países desarrollados. E año pasado nuestra inflación fue 1.5 %, menor que la de Japón, menor que la de Estados Unidos, menor que la del Reino Unido", detalló el economista.

Asimismo, resaltó que en este siglo el Sol se ha fortalecido casi un 5 % frente al dólar, una cifra que contrasta drásticamente con las fuertes depreciaciones sufridas por las monedas de Brasil, México, Colombia y Chile en los últimos 25 años.

El desafío: Un Estado que no está a la altura

A pesar del éxito macroeconómico y de que en periodos previos de alto crecimiento el Perú logró reducir la pobreza más rápido que China, Velarde advirtió que el bienestar social se ve frenado por la ineficiencia estatal.

El titular del BCRP fue crítico al señalar que los servicios públicos han retrocedido en calidad. "Nuestro nivel de salud y educación no corresponde siquiera al nivel de ingreso per cápita que tenemos. La educación está peor que hace 60 años", lamentó, señalando que hace seis décadas la atención en hospitales era superior a la actual.

Finalmente, Velarde recordó que la estabilidad económica no es producto del azar, sino de la autonomía constitucional del Banco Central y de un equipo técnico basado en la meritocracia.

Hizo un llamado a que este modelo de gestión pública se replique en otras instancias del Estado para asegurar que el "viento favorable" se traduzca en progreso real para todos los peruanos.

"Cuando hay un marco económico y de reglas de juego que favorezcan el crecimiento, hay que buscar que este marco se mantenga", concluyó.