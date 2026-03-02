“He trabajado con 30 primeros ministros”: Julio Velarde advierte que la inestabilidad política frena la economía

El presidente del Banco Central de Reserva lleva casi 20 años liderando la política monetaria del país, mientras que los gabinetes ministeriales en esa misma etapa tuvieron en promedio 8 meses de duración, lo que genera retrasos en las políticas públicas.

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, destaca que se ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica del país, pero factores como la inestabilidad política “pasan factura al crecimiento económico”, el cual se ha ralentizado en los últimos años. En esa línea hizo un paralelo de que le ha tocado trabajar con 30 presidentes del Consejo de Ministros.

"Yo he estado con 30 primeros ministros. No lo digo con mal, es absurdo, y de ministros de Economía creo que fueron 23. Christine Lagarde, cuando era presidenta del Fondo Monetario Internacional, cada vez que me veía me preguntaba ‘¿tiene un nuevo ministro de Economía?’ y lo decía como broma, pero era una cosa así impresionante", relató Velarde durante la convención minera PDAC 2026 en Toronto, Canadá.

Es preciso recordar que Velarde preside el BCR por casi 20 años, mientras que cada gabinete ministerial en esa misma etapa tuvo en promedio 8 meses de duración.

El jefe del ente emisor explicó que estos constantes cambios de ministros -y con ello viceministros y directores- hacen que proyectos que están avanzando se interrumpan y eso ha pasado factura en el crecimiento.

“Hay un avance económico sustancioso en 25 años, un avance que no se reconoce porque es un crecimiento que se ha ralentizado en los últimos 10 años. Y es una pena, realmente lo que ha venido pasando”, manifestó Julio Velarde.

El banquero destaca que, pese a ello, la economía está “sumamente fuerte” y que los indicadores que determinan el Producto Bruto Interno (PBI) auguran un buen porvenir de la economía, por lo que la entidad monetaria ajustará su proyección de este año

“Obviamente hay riesgos que pueden afectarnos como la situación geopolítica o las elecciones, pero todo apunta para bien. El escenario más probable es que nos vaya bien. El empleo formal está en tasas excepcionales de 6,2%. El empleo urbano en Lima viene creciendo fuertemente en un montón de sectores como Comercio y Servicios. Las expectativas, a pesar de las decisiones, siguen subiendo. La demanda ha sido fuerte y la inversión privada creció en 10% (cifra a dos dígitos no vista desde 2012). La situación sorprende”, apuntó.