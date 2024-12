Julio Velarde sobre el año preelectoral 2025: "No necesariamente afecta al crecimiento"

Además, el presidente del BCR se refirió a los efectos que tendría la criminalidad e inseguridad ciudadana sobre los los índices de crecimiento económico.

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, se refirió a la próximas elecciones generales del 2026 y aseguró que el año preelectoral, caracterizado por una gran cantidad de partidos políticos que participarían (39 partidos, a la fecha) no tendría mayor efecto en el crecimiento económico de nuestro país.

"No pareciera que tenga mucho efecto. Es cierto que hay muchos candidatos y teóricamente podría darse el caso que ningún partido pase la vaya. Teóricamente ninguno podría llegar al 5 %", dijo Velarde durante su último Reporte de Inflación y Proyecciones Macroeconicas 2024-2025 del año.

Asimismo, mencionó que usualmente las votaciones se centran en pocos partidos y sería cuestión de ver qué sucederá y que las propuestas más sensatas sean las que se impongan.

Por otro lado, Velarde se rfirió al tema de la inseguridad, que afecta evidentemente a todos. Indicó además que como uno de "los mil problemas que tenemos en el país, este se mantiene. Además, explicó que la minería ilegal se debería a la falta presencia del Estado en muchas partes del país.

"Es un escenario donde nom cambia mucho nada. Independientemente de quee afecte el crecimeinto o no, muchas de estas cosas deben combatirse. Una sociedad no debe permitirse que estén extorsionando, etc. Tiene que combatirse, pero no creo que afecte al crecimiento", concluyó.