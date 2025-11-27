Kansas Jeans apunta a los 100 años en el mercado: ¿Cuál es la estrategia para trascender ante la competencia?

Ricardo Márquez, fundador de Kansas Jeans, se presentó en Negocios 360 por RPP y compartió el objetivo más ambicioso para la marca es la longevidad. Márquez y su hermano Arnaldo han decidido que la marca "tiene que durar mínimo 100 años".

Para lograr esto en el mercado actual, la empresa depende de la "digitalización en todos los aspectos" y del marketing y la venta, ya que hoy hay más producto que producción.

Kansas Jeans, que vende a tiendas por departamento como Saga Fallabela, Ripley y Oeshle, compite principalmente a través de la rapidez. Su capacidad para ver las tendencias (como el jean palazo, el jean ancho, bordados y pedrería) y responder rápidamente les da una ventaja.

Mientras que importar de China puede tardar entre 45 y 60 días, Kansas puede entregar la mercadería en 20 a 30 días. Márquez subraya que la experiencia en diseño, liderada por su hermano Arnaldo (quien estudió diseño en Nueva York), es crucial para anticipar las modas.

Los retos en la competencia y el talento

Márquez, quien fue presidente de la Sociedad de Industrias, afirma que Kansas está dispuesta a competir, pero exige que sea "de igual a igual". Critica la subvaluación de productos importados, donde se declara que un jean cuesta $ 2, lo que resulta en una competencia desleal.

Para asegurar el futuro, la empresa invierte en la preparación de su personal. Márquez sostiene que la industria crea la clase media y que es necesario buscar personal capaz, mandarlo "a estudiar a la universidad, a institutos, diferentes instituciones" para construir la empresa a largo plazo.

Finalmente, en cuanto al clima empresarial que el país necesita para la inversión y el desarrollo futuro, el fundador de Kansas Jeans hizo un llamado a la seguridad. En su visión, el gobierno debe terminar con el problema de la inseguridad ciudadana.