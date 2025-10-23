Kikko Corporation proyecta un crecimiento de hasta 5 % este 2025: "El cielo es el límite"

Ricardo Kamego, hijo del fundador y actual presidente del directorio de Kikko Corporation, se presentó en Negocios 360 por RPP y proyectó un crecimiento constante para la emblemática marca de sillao y productos orientales. Kamego enfatizó que la compañía ha logrado sostener una sólida tasa de expansión, un logro que espera mantener.

La principal proyección de la compañía fue revelada por el presidente del directorio, quien demostró gran confianza en la estabilidad de Kikko: "Lo único que podría decirte es que mantuvimos un índice de crecimiento del 4 % o 5 % anual durante más de 20 años, y yo tengo mucha confianza en que eso se va a mantener. Así que hasta dónde lleguemos, el cielo es el límite".

El liderazgo de Kikko Corporation en el mercado

Kikko Corporation, que actualmente produce principalmente productos relacionados con el sillao, incluyendo salsa de ostiones, todos dirigidos a la gastronomía oriental, ha logrado alinear su calidad con las nuevas tendencias de consumo.

Ricardo Kamego destacó que la marca posee una ventaja competitiva frente a las normativas de etiquetado peruanas: "Somos el sillao que menos tiene que ponerle. El octógono que Kikko no tiene que colocar es el que dice con mucho contenido de azúcar".

Esta característica juega a favor de la empresa, ya que la tendencia actual se dirige a un consumidor que "lee más" las etiquetas y busca productos más responsables y opciones para "cuidarse".

Kamego puntualizó que estos resultados se deben a la constante incorporación de investigación y desarrollo en su gestión para mejorar tanto la presentación como la calidad del producto.

Historia de Kikko Corporation en Perú

Kikko Corporation fue fundada por Alejandro Kamego, un peruano que estudió Química en Japón y creó la empresa tras haber tenido una fábrica de sillao en Argentina. Inició su negocio en Pueblo Libre, donde fabricaba, vivía y distribuía su producto. Eligió el sillao porque era popular en Japón y por el auge de la comida china en Perú. La marca Kikko, cuyo nombre deriva del apellido Kamego, destacó por su innovación en envases (introdujo los de plástico y distintos tamaños), manteniendo siempre la misma fórmula y calidad. Hoy tiene cobertura nacional y exporta a Sudamérica, EE. UU., Japón y Europa. Su planta principal está en Ate. En la gestión familiar, Ricardo Kamego, actual presidente, enfatiza la meritocracia sobre el manejo exclusivamente familiar.