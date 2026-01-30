La delincuencia y la actividad económica ilícita se convierten en los principales riesgos del Perú en 2026, según el Foro Económico Mundial

El incremento de la criminalidad en Perú hizo que este flagelo pase del tercer lugar que tenía en el 2025 en el ranking de riesgos, al primer lugar este año.

Los niveles de inseguridad en el Perú, pero sobre todo los de criminalidad, le vienen pasando la factura al país, sobre todo porque se han convertido en el principal riesgo que afronta el país para el desarrollo económico y social.

De acuerdo con el Reporte de Riesgos Globales elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en ingles), la delincuencia y actividad económica ilícita se ha convertido en el riesgo número uno que afronta el país este año.

El WEF señala que en el riesgo de la delincuencia y actividad económica ilícita se da cuando en un país existe la proliferación de la delincuencia organizada o actividades ilícitas de empresas e individuos que socavan el progreso y el crecimiento económico, facilitadas tanto de forma transfronteriza como digital.

Incluye, entre otros: flujos financieros ilícitos como la evasión fiscal, evasión de sanciones, blanqueo de capitales; así como el comercio y tráfico ilícitos como son la falsificación, tráfico de personas, comercio de fauna silvestre, armas, entre otros.

Este riesgo comenzó a aparecer entre los cinco principales de Perú, en el ranking del WEF, desde el 2023, pero ubicándose en el cuarto o quinto lugar. En el 2025 subió al tercer lugar y este año encabeza la lista.

Riesgos sociales

El segundo lugar del ranking de riesgos para Perú medido por el WEF lo ocupa la insuficiencia de servicios públicos y protección, que incluye la educación, la infraestructura y las pensiones.

Este riesgo muestra que en el Perú hay infraestructura pública, servicios y protección social inexistentes, inadecuados o inequitativos. Se incluye, entre otros, seguridad social y prestaciones inasequibles o inadecuadas; vivienda; educación pública; cuidado de niños y ancianos; atención médica; sistemas de saneamiento y transporte; y sistemas de pensiones.

Además, el tercer riesgo para el país es la polarización social, en la que se advierte que las divisiones ideológicas y culturales presentes o percibidas dentro y entre comunidades que conducen a un deterioro de la estabilidad social; estancamientos en la toma de decisiones; perturbaciones económicas; y una mayor polarización política.

Disturbios y empleo

Un cuarto riesgo para el desarrollo del Perú es la que el WEF denomina violencia intraestatal, en la que incluye a los disturbios, tiroteos masivos, violencia de pandillas, entre otros.

Este riesgo mide el uso de la fuerza dentro de un país o comunidad que resulta en pérdida de vidas, lesiones graves o daños materiales. Incluye, entre otros: tiroteos masivos; delitos que amenazan o causan daño físico a la comunidad, como la violencia de pandillas, la violencia de género y los secuestros.

Finalmente, el quinto puesto en el ranking de riesgos del 2026 es la falta de oportunidades económicas o desempleo.

Esto indica que es clave ponerle atención al deterioro estructural de las perspectivas laborales o los estándares de trabajo y/o barreras persistentes para la realización del potencial económico y la seguridad.

Esto incluye la erosión de los derechos laborales; estancamiento salarial; aumento del desempleo y el subempleo; desplazamiento debido a la automatización o la transición ecológica; estancamiento de la movilidad social; y el acceso desigual a las oportunidades educativas, tecnológicas y económicas.