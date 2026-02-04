La economía arranca mejor de lo esperado y muestra señales de mayor movimiento en enero, asegura MEF

Los indicadores adelantados de enero muestran un dinamismo superior al cierre del año pasado, impulsados por un repunte en la demanda eléctrica (3,9 %), la inversión privada y un sólido consumo de los hogares.

La economía peruana ha comenzado el 2026 con el pie derecho. Según los últimos datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los indicadores adelantados de enero proyectan un sólido desempeño del Producto Bruto Interno (PBI), superando el ritmo de crecimiento observado en el último trimestre del año previo.

Uno de los termómetros más precisos de la actividad productiva, la demanda eléctrica, mostró una notable aceleración al crecer un 3,9 % interanual en enero, cifra significativamente mayor al 2,4 % de diciembre y al 0,9 % registrado en noviembre de 2025. Este indicador es clave, ya que históricamente mantiene una alta correlación con la evolución del PBI nacional.

Por el lado de la inversión, las señales son igualmente alentadoras. Las importaciones de bienes de capital se dispararon un 11,6 %, acumulando casi dos años (22 meses) de crecimiento ininterrumpido. Este avance responde a una mayor adquisición de equipos de transporte, maquinaria industrial y materiales de construcción, lo que sugiere una apuesta firme del sector privado por la expansión de su capacidad instalada.

Consumo e indicadores financieros en verde

El gasto de las familias también ha mostrado una vitalidad sorprendente. El indicador de Big Data del BBVA sobre consumo saltó del 18,3 % al 24 % en el primer mes del año, encadenando 26 meses de expansión sostenida. Esto se complementa con un incremento del 10,6 % en la importación de bienes de consumo, reflejando una mayor confianza de los hogares peruanos.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que estos resultados ratifican que el país transita por una "senda favorable de crecimiento", la cual el Gobierno busca consolidar mediante la promoción de inversiones que generen empleo formal y mejoren la calidad de vida.

Tambié se resaltó la resiliencia del Perú frente al entorno global:

Inflación bajo control: Se situó en 1,7% , manteniéndose dentro del rango meta por 22 meses consecutivos, lo que protege el bolsillo de los ciudadanos.

Se situó en , manteniéndose dentro del rango meta por 22 meses consecutivos, lo que protege el bolsillo de los ciudadanos. Confianza internacional: El riesgo país promedió los 132 puntos básicos , consolidándose como uno de los más bajos de la región y facilitando mejores condiciones de financiamiento.

El riesgo país promedió los , consolidándose como uno de los más bajos de la región y facilitando mejores condiciones de financiamiento. Reservas históricas: Las Reservas Internacionales Netas alcanzaron los US$ 96 375 millones (30% del PBI), blindando al país ante posibles choques externos.

Con un entorno de estabilidad de precios y un consumo que no pierde fuerza, la economía peruana sienta las bases para un 2026 de consolidación productiva.