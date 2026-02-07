La festividad de la Virgen de la Candelaria generará aproximadamente S/ 566 millones para Puno

Vidalio Cari, economista del Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio y Producción de Puno, informó que la festividad de la Virgen de la Candelaria generará un movimiento económico de aproximadamente 566 millones de soles en la región.

"En base a todo el estudio que nosotros hemos recogido, de fuentes primarias y secundarias, el movimiento económico que va a realizar la festividad Virgen de la Candelaria, en este año 2026, es de aproximadamente 566 millones [de soles] de impacto económico en la región. Este movimiento lo hemos calculado de aproximadamente 41 días durante todo el ciclo de la festividad de la Virgen de la Candelaria", detalló en Sencillo y al Bolsillo de RPP.

El economista aseguró que la festividad recibe alrededor de 130 000 turistas y cuenta con la participación de 120 000 danzarines, así como más de 670 bandas de músicos que suman aproximadamente 78 000 miembros.

"La festividad de la Virgen de la Candelaria no es centralizado solamente en el mes de febrero, sino es todo el ciclo anual desde que termina el 10 de febrero hasta después de esto. Lo que son los cacharparis o las clausuras, incluye un movimiento económico desde este año para el 2027", informó.

Respecto a la inversión individual, Vidalio Cari sostuvo que los danzantes podrían gastar un promedio de 1 370 soles, aunque los costos de vestimenta pueden variar significativamente.

Para los danzantes que utilizan trajes de luces, la inversión puede oscilar entre 1 500 y 5 000 soles, mientras que los trajes autóctonos pueden costar entre 800 y 2 000 soles, dependiendo del tipo de danza.