La plata marca un nuevo récord: supera los $ 60 por onza, ¿A qué se debe?

El precio de la plata ha alcanzado este diciembre un hito histórico: por primera vez, superó la barrera de los $ 60 por onza.

Según reportes de distintos mercados, la plata llegó a cotizar alrededor de $ 60,82 por onza. En algunas transacciones incluso se registraron valores por encima de los 60,90 dólares.

¿Qué hay detrás del alza?

Expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos. Una de las razones clave del salto del precio es la creciente expectativa de que Reserva Federal de Estados Unidos (la Fed) rebaje sus tasas de interés. Este escenario suele favorecer a los metales preciosos, ya que reduce el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimiento.

Restricciones en la oferta física. El suministro de plata se encuentra bajo presión después de una "contracción histórica" registrada en octubre. Esto —junto con niveles de inventario muy bajos en áreas clave como China— ha tensionado el mercado físico del metal.

El suministro de plata se encuentra bajo presión después de una “contracción histórica” registrada en octubre. Esto —junto con niveles de inventario muy bajos en áreas clave como China— ha tensionado el mercado físico del metal. Demanda creciente de inversores y fondos. Más allá de su uso industrial, muchos inversionistas están apostando por la plata como refugio frente a la incertidumbre económica global. Esa entrada de capital —incluyendo fondos especializados— ha alimentado el rally alcista.

¿Qué significa este récord para los mercados?

Para los inversores, la subida convierte a la plata en uno de los activos estrella del año: su revalorización supera el 100 % en 2025, según algunos analistas.

Por otro lado, para los sectores industriales que usan plata —por ejemplo en energía solar, electrónica o manufactura— la subida implica un aumento en los costos de materia prima, lo que podría trasladarse al precio final de productos.

En el sector minero, especialmente en países productores, como el Perú, representa una revalorización relevante del recurso extraído, lo que podría traducirse en mayores ingresos si logran vender con este nuevo precio de referencia.

De acuerdo a datos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la producción nacional de plata mantiene un desempeño positivo: solo en junio de 2025 alcanzó 310 457 kg finos, lo que significó un crecimiento interanual de 3.9 %, mientras que en el acumulado de 2024 este metal registró un incremento de 15.4 % frente a 2023

Por otro lado, las exportaciones de plata llegaron a $ 102 millones entre enero y agosto de 2025, un avance de 22.3 % respecto al año previo, y entre enero y julio sumaron $ 88 millones, equivalente al 0.3 % del total de envíos mineros del país.

Aunque muchos analistas ven espacio para seguir subiendo —algunos incluso mencionan la posibilidad de que la plata llegue a los $ 70 o más—, otros advierten de riesgos. La elevada volatilidad, cambios en la demanda industrial o movimientos bruscos en la política monetaria pueden provocar correcciones.

En ese sentido, la plata sigue siendo una apuesta atractiva para quienes buscan diversificación, pero con un perfil de riesgo elevado, como cualquier activo que vive un pico pronunciado.