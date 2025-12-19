LAP: “TUUA de Transferencia internacional, por sí sola, no determina la viabilidad de una ruta”

La concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez explicó que cada aerolínea toma sus decisiones según sus propias evaluaciones, como la demanda del mercado, la asignación de flota y la disponibilidad de horarios. En ese contexto, LATAM Airlines Perú anunció la cancelación de seis rutas internacionales.

Tras el reciente anuncio de LATAM Airlines Perú sobre la cancelación de seis rutas internacionales, cuatro de ellas recientemente inauguradas, Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto internacional Jorge Chávez, respondió a las aerolíneas y resaltó que la TUUA de Transferencia aplicada para pasajeros en conexión internacional, por sí sola, no determina la viabilidad de una ruta.

A través de un comunicado, explicó que las “decisiones de este tipo son tomadas por cada aerolínea, considerando un conjunto más amplio de criterios comerciales y operativos”.

"En un entorno de ajuste permanente de la oferta aérea, aerolíneas de Norteamérica y Sudamérica continúan incorporando y reanudando rutas desde Lima. La dinámica del sector responde a variables que son evaluadas por cada aerolínea, como la demanda del mercado, la asignación de flota, la disponibilidad de horarios y la eficiencia operativa de los aeropuertos donde operan", se lee en el documento.

En esa línea, precisó que el proceso de cobro de la TUUA de Transferencia para pasajeros en conexión en Lima, vigente desde el 7 de diciembre, se viene realizando con normalidad y sin contratiempos, mediante mecanismos alternativos implementados por el aeropuerto, debido a que esta tarifa no se encuentra incluida en el ticket aéreo, a diferencia de otros cargos.

25 millones de pasajeros

Con la puesta en operación del nuevo terminal, en junio de este año, LAP proyecta que al cierre de este 2025 se supere los 25 millones de pasajeros. Además, informó que en coordinación con Promperú vienen desarrollando reuniones y presentaciones con aerolíneas de Europa, Medio Oriente y Asia, orientadas al desarrollo de nuevas rutas.

“Para potenciar este crecimiento, LAP ha lanzado recientemente una Política Comercial de Incentivos dirigida a las aerolíneas que operan actualmente en el país y aquellas interesadas en iniciar operaciones en Lima. Este programa ha sido presentado y aplica a todos los operadores aéreos actuales y nuevas aerolíneas interesadas en iniciar operaciones en Lima”, añadió.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez conecta actualmente con 67 destinos nacionales e internacionales, y cuenta con 24 aerolíneas.