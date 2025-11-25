LAP: TUUA de transferencia se cobrará desde el 7 de diciembre, pese a impugnación de aerolíneas

La Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA), fijada por Ositrán para los pasajeros que utilicen el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ha sido cuestionada por las aerolíneas. A pesar de la confirmación por parte de los gremios aéreos de que impugnarán la decisión tarifaria, el cobro de la TUUA de Transferencia se efectuará de todas formas a partir del 7 de diciembre.

María Elena Reaño, Representante Legal de Lima Airport Partners (LAP), se presentó en Economía Para Todos por RPP y explicó que la impugnación de las aerolíneas es un proceso legal que corre de manera independiente al inicio del cobro. "Va en paralelo a la impugnación", afirmó Reaño sobre el proceso.

El cobro de la TUUA de Trasnferencia, que comenzará a aplicarse a los pasajeros de transferencia internacional (aquellos que descienden de la aeronave en Lima y utilizan servicios exclusivos antes de continuar su viaje), es definida por LAP como una contraprestación por servicios que es fijada por Ositrán, diferenciándose de un impuesto que se fija por ley.

Las cifras detrás de la TUUA de Transferencia

Reaño explicó que Ositrán no solo había aprobado un monto menor al propuesto por LAP inicialmente, sino que el regulador ha reducido la tarifa en dos ocasiones tras las objeciones previas de las aerolíneas.

Un factor clave que influye en la tarifa es la distribución de los ingresos. LAP está obligada contractualmente a compartir una parte significativa de lo recaudado con el Estado peruano.

"De lo que nosotros [...] recibimos por tarifa, tenemos que compartir casi el 50 % con el Estado peruano".

Específicamente, el 46.5 % de todos los ingresos de LAP (no solo de la TUUA) se destina al MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones). Estos fondos, según LAP, son utilizados para un fideicomiso que permite realizar inversiones en los aeropuertos de provincia.

Según la institución, la TUUA de Transferencia para los pasajeros de vuelos internacionales será de $ 10.05; mientras que para los vuelos nacionales el monto es de $ 6.32. Estos precios estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2030.

Conexión internacional : $ 11,86 por pasajero (incluido IGV).

: $ 11,86 por pasajero (incluido IGV). Conexión nacional: $ 7,46 por pasajero (incluido IGV).

Cabe precisar que los montos aprobados por el organismo supervisor no incluyen el Impuesto General a las Ventas (IGV), que actualmente asciende al 18%, por lo que el costo final para los usuarios será mayor al aplicarse dicho tributo.

¿Cómo se realizará el cobro de la TUUA?

Aunque el cobro es inevitable a partir del 7 de diciembre, LAP lamentó que la implementación no sea la ideal, debido a la falta de coordinación con las aerolíneas. Reaño indicó que las aerolíneas no han aceptado incluir el cobro de esta tarifa dentro del pasaje aéreo, que es la práctica común a nivel mundial.

Con ello, el pasajero no tendrá la información al momento de la compra del pasaje y se enfrentará a la "sorpresa" de tener que pagar la tarifa al llegar al aeropuerto.

"Lamentablemente, nos hemos visto obligados a hacerlo así", explicó Reaño, detallando que el pago se realizará en módulos, a través de una plataforma online, o mediante personal con dispositivos POS (para tarjeta de crédito).

Además, la representante subrayó que la responsabilidad de informar recae en las aerolíneas, ya que son ellas quienes manejan la relación de consumo con el usuario. Si las aerolíneas no informan, se generará un problema al momento del pago, y "gran parte de la responsabilidad será de las aerolíneas".

"Nosotros nos hemos acercado a Indecopi para pedirles que intercedan con las aerolíneas para que ellas puedan brindar la información oportuna", finalizó.

AETAI advierte que impugnará las tarifas de la TUUA de Transferencia

El gremio AETAI anunció que impugnará las tarifas de transferencia (TUUA) fijadas por Ositrán para el aeropuerto Jorge Chávez al considerar que son casi iguales a las propuestas inicialmente.

Sostiene que el cobro afectará la competitividad de Lima como hub, el turismo y la oferta de rutas, y cuestiona la falta de fiscalización a las inversiones declaradas por LAP. También critica que la concesionaria cobre desde el 7 de diciembre sin incluir la tarifa en el pasaje y sin asumir costos del proceso.

El gremio advierte que esto ocurrirá en plena temporada alta y pide al presidente José Jerí una solución que proteja a los pasajeros y al sector.