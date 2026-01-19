Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Director de BlackRock admitirá en Davos que el sistema económico ha excluido de la prosperidad a demasiadas personas, según Axios

Banderas y el logotipo del Foro Económico Mundial (FEM) antes de la 56.ª reunión anual en Davos, Suiza, este 19 de enero.
Banderas y el logotipo del Foro Económico Mundial (FEM) antes de la 56.ª reunión anual en Davos, Suiza, este 19 de enero. | Fuente: EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

De acuerdo con el medio estadounidense, Larry Fink (director de BlackRock) reconocerá la crisis de legitimidad del capitalismo durante el Foro Económico Mundial. Además, alertará sobre el efecto que podría tener la IA en los trabajadores administrativos

El director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, inaugurará el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos reconociendo que el sistema económico global ha dejado atrás a demasiadas personas, generando una crisis de legitimidad en una era marcada por el populismo y la desconfianza institucional.

Esta advertencia, revelada en exclusiva por el medio digital estadounidense Axios, se produce mientras miles de líderes mundiales y ejecutivos convergen en los Alpes suizos para la mayor reunión post-COVID fuera de las Naciones Unidas, en un evento que enfrenta ausencias notables y tensiones geopolíticas.

Fink, quien asume temporalmente como copresidente del WEF tras el fundador Klaus Schwab, enfatizará en sus palabras de apertura el martes que la prosperidad no se mide solo por el PIB o la capitalización bursátil, sino por su accesibilidad para la mayoría.

"Muchas de las personas más afectadas por lo que hablamos aquí nunca vendrán a esta conferencia", reconocerá Fink, según Axios.

Esta declaración establece el tono para una semana donde el foro busca recuperar relevancia, prometiendo extender sus conversaciones más allá de la élite a lugares como Detroit y Dublín.

La advertencia de Fink sobre el capitalismo y la IA

En su intervención, Fink destacará cómo el capitalismo debe evolucionar para incluir a más personas, especialmente ante la revolución de la inteligencia artificial (IA).

"Desde la caída del Muro de Berlín, se ha creado más riqueza que en toda la historia de la humanidad en conjunto", dirá el gestor de activos más poderoso del mundo, según Axios.

Sin embargo, advertirá que la mayor parte de esa riqueza ha beneficiado a los asistentes a Davos, y que la IA podría repetir el patrón al afectar a los trabajadores administrativos como la globalización lo hizo con los obreros.

"Si la IA le hace a los trabajadores administrativos lo que la globalización le hizo a los obreros, debemos afrontarlo directamente", añadirá Fink.

De acuerdo con Axios, el director de BlackRock planteará que esta perspectiva incide en la necesidad de un diálogo inclusivo, argumentando que el WEF debe escuchar en lugar de sermonear a las perspectivas excluidas tradicionalmente. 

El foro, fundado en 1971 por Klaus Schwab como una organización sin fines de lucro con sede en Ginebra, reúne anualmente a jefes de Estado, CEOs, académicos y líderes de opinión para discutir desafíos globales como la economía, el cambio climático y la tecnología, sin firmar acuerdos vinculantes pero influyendo en agendas mundiales.

"¿No hay esclavitud en tu cadena de suministro? Mira más de cerca", se lee en un pancarta antes de la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza. | Fuente: EFE

Multimillonarios aumentan su riqueza

La organización Oxfam Intermón publicó este lunes su tradicional informe con motivo del foro de Davos y reveló que los multimillonarios aumentaron su riqueza en un 81% desde 2020.

El reporte puntualiza que 3000 personas superaron los mil millones de dólares en 2025, equivalente casi a la riqueza de la mitad más pobre del planeta. 

Además, señala que en España, 33 multimillonarios ganaron en promedio 77 millones de euros al día. 

El WEF también alerta en un informe sobre la volatilidad estructural en cadenas de suministro, agravada por fragmentación política y escasez de mano de obra. 

Ausencias y tensiones en la edición 2026 del Foro

La 56ª edición del WEF, que se extenderá hasta el viernes, registra ausencias significativas. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, canceló su participación debido al descarrilamiento de dos trenes en Córdoba, que dejó al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos.

Tampoco asistirá representación del Gobierno danés, originalmente prevista con el ministro de Comercio e Industria, Morten Bødskov, ante tensiones por las aspiraciones de EE.UU. de anexionarse Groenlandia.

Además, el WEF revocó la invitación al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, citando la pérdida de vidas civiles en Irán.

Entre los asistentes destacados figuran el presidente estadounidense Donald Trump, cuyo regreso de alto perfil pone a prueba el consenso élite de Davos frente a la política populista.

Otros líderes incluyen al presidente francés Emmanuel Macron, quien pronunciará un discurso tras ausentarse el año anterior; al secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, para abordar aranceles a ocho países europeos; y al primer ministro canadiense, Mark Carney, en su debut tras un acuerdo comercial con China.

Presidentes de Panamá, Ecuador y la vicepresidenta de República Dominicana participarán en un debate sobre reconstruir la confianza en Latinoamérica.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Davos Foro Económico BlackRock

RPP TV

En Vivo

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA