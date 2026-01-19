Director de BlackRock admitirá en Davos que el sistema económico ha excluido de la prosperidad a demasiadas personas, según Axios

El director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, inaugurará el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos reconociendo que el sistema económico global ha dejado atrás a demasiadas personas, generando una crisis de legitimidad en una era marcada por el populismo y la desconfianza institucional.

Esta advertencia, revelada en exclusiva por el medio digital estadounidense Axios, se produce mientras miles de líderes mundiales y ejecutivos convergen en los Alpes suizos para la mayor reunión post-COVID fuera de las Naciones Unidas, en un evento que enfrenta ausencias notables y tensiones geopolíticas.



Fink, quien asume temporalmente como copresidente del WEF tras el fundador Klaus Schwab, enfatizará en sus palabras de apertura el martes que la prosperidad no se mide solo por el PIB o la capitalización bursátil, sino por su accesibilidad para la mayoría.

"Muchas de las personas más afectadas por lo que hablamos aquí nunca vendrán a esta conferencia", reconocerá Fink, según Axios.

Esta declaración establece el tono para una semana donde el foro busca recuperar relevancia, prometiendo extender sus conversaciones más allá de la élite a lugares como Detroit y Dublín.



La advertencia de Fink sobre el capitalismo y la IA

En su intervención, Fink destacará cómo el capitalismo debe evolucionar para incluir a más personas, especialmente ante la revolución de la inteligencia artificial (IA).

"Desde la caída del Muro de Berlín, se ha creado más riqueza que en toda la historia de la humanidad en conjunto", dirá el gestor de activos más poderoso del mundo, según Axios.

Sin embargo, advertirá que la mayor parte de esa riqueza ha beneficiado a los asistentes a Davos, y que la IA podría repetir el patrón al afectar a los trabajadores administrativos como la globalización lo hizo con los obreros.

"Si la IA le hace a los trabajadores administrativos lo que la globalización le hizo a los obreros, debemos afrontarlo directamente", añadirá Fink.



De acuerdo con Axios, el director de BlackRock planteará que esta perspectiva incide en la necesidad de un diálogo inclusivo, argumentando que el WEF debe escuchar en lugar de sermonear a las perspectivas excluidas tradicionalmente.

El foro, fundado en 1971 por Klaus Schwab como una organización sin fines de lucro con sede en Ginebra, reúne anualmente a jefes de Estado, CEOs, académicos y líderes de opinión para discutir desafíos globales como la economía, el cambio climático y la tecnología, sin firmar acuerdos vinculantes pero influyendo en agendas mundiales.