Las agroexportaciones peruanas crecieron 19.6 % a agosto: ¿qué productos destacaron?

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), las ventas por las agroexportaciones superaron los US$ 8 100 millones en los primeros ocho meses del año.

El valor de las agroexportaciones peruanas alcanzó los 8 134 millones de dólares en los primeros ocho meses del año (enero-agosto), lo cual representó un aumento del 19.6 % en comparación con el mismo periodo del 2024, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).



En un comunicado, la cartera indicó que las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 795 millones (27.0 %). Este desempeño fue impulsado por los mayores envíos al exterior de café sin tostar y sin descafeinar (US$ 742 millones) y melaza de caña (US$ 5.7 millones), cuyas ventas ascendieron en 34.4 % y 25.9 %, respectivamente.



“Estos productos explican el 94.0 % de las agroexportaciones tradicionales”, detalló.



En tanto, las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron ventas por US$ 7 338 millones, lo que supuso un aumento de 18.9 %.

Los principales productos del ranking agroexportador fueron: las paltas US$ 1,242 millones (16.9% de participación), uvas frescas US$ 704 millones (9.6%), arándanos frescos US$ 647 millones (8.8%), cacao en grano crudo US$ 580 millones (7.9%), mangos frescos US$ 234 millones (3.2%).



También se resalta las mayores colocaciones de espárragos frescos US$ 212 millones (2.9%), los demás cítricos US$ 207 millones (2.8%), mango congelado US$ 144 millones (2.0%), alimentos para animales US$ 139 millones (1.9%), las demás frutas frescos US$ 117 millones (1.6%). Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 57.6% de la oferta exportable no tradicional.



¿Qué naciones son los principales mercados?

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego indicó, además, que Estados Unidos, Holanda, España, Chile, México, China, Inglaterra, Ecuador, Alemania y Canadá fueron los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas. Este grupo de países concentraron el 76.0% del total valor exportado en el periodo analizado.