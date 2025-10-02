Las exportaciones mineras peruanas crecieron 16.6 % en el primer semestre del año, según el Minem

El Minem señaló que resultado obedeció, principalmente, a los mayores precios internacionales de minerales como cobre, oro y zinc, impulsados por la recuperación de la demanda en China.

Entre enero y junio del 2025, el valor de los productos mineros exportados por el Perú fue de US$ 26 553 millones, superando en un 16.6 % las cifras obtenidas en el mismo periodo del año pasado, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).



En un comunicado, la cartera indicó que el primer semestre estuvo favorecido por el adelanto de pedidos en el mercado de metales, debido a los anuncios de los cambios en las políticas arancelarias.



“Y solo en el mes de junio de 2025, el valor de las exportaciones metálico y no metálicos sumó US$ 4 525 millones, lo que representó un incremento de 12.3 % en comparación al mismo mes de 2024”, detalló.



De acuerdo con el Minem, este resultado obedeció, principalmente, a los mayores precios internacionales de minerales como cobre, oro y zinc, impulsados por la recuperación de la demanda en China y un contexto que favoreció a los metales.



“Dentro del proceso de transición hacia energías limpias, la minería peruana desempeña un papel esencial como principal fuente de divisas para el país, y el valor de minerales metálicos y no metálicos constituyen el 66.3 % del valor total de las exportaciones peruanas”, indicó el portafolio ministerial.



De los minerales exportados al mercado internacional, sobresalen el cobre, oro, zinc y plomo, representando el 91.3 % del valor total de exportaciones mineras y el 60.5% de las exportaciones nacionales.



El Minem precisó también que, respecto a las exportaciones de cobre, en el primer semestre del año registraron un ascenso del 10.2 % en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que consolida al metal rojo como el líder entre los productos mineros exportados, representando un sólido 30.7 % del total de las exportaciones peruanas.



En referencia al valor de las exportaciones auríferas, el valor acumulado de las exportaciones de oro de enero a junio del 2025 evidenció una expansión significativa de 41.3 % respecto al mismo periodo de 2024.