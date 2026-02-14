LATAM Airlines Perú canceló temporalmente vuelos a Jaén por trabajos en la pista de aterrizaje

La medida afecta directamente los vuelos que operan en el aeropuerto Fernando Belaúnde Terry.

La aerolínea LATAM Airlines Perú anunció que, a partir del domingo 15 de febrero de 2026, cancelará de manera temporal sus operaciones desde y hacia la ciudad de Jaén, en la región de Cajamarca.

En un comunicado, indicó que la medida afecta directamente los vuelos que operan en el aeropuerto Fernando Belaúnde Terry.

"Esta decisión obedece a trabajos programados por la autoridad competente en la pista de aterrizaje del mencionado aeropuerto, los cuales buscan garantizar estándares de seguridad adecuados para continuar con la operación sin contratiempos", señaló.

Facilidades para los pasajeros afectados

Ante esta interrupción, la aerolínea refirió que los pasajeros pueden solicitar la devolución del ticket sin costo adicional. También otra opción para el usuario es el cambio del aeropuerto de origen o destino hacia las ciudades de Chiclayo, Cajamarca o Piura.

"Toda la información y gestión de estas alternativas se encuentra disponible en la sección 'Mis Viajes' en nuestra app LATAM o en latam.com", detalló.

LATAM Airlines Perú manifestó su confianza en que las autoridades resolverán los problemas en la infraestructura aeroportuaria a la brevedad posible, a fin de que la empresa pueda reanudar las operaciones en el plazo más corto.

La suspensión se mantendrá vigente hasta que se determinen las condiciones favorables para operar de manera segura en la terminal de Jaén.