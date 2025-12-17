LATAM cancelará estas seis rutas internacionales desde Lima por TUUA de transferencia: ¿Qué pasará con los usuarios afectados?

LATAM Airlines Perú ha anunciado la cancelación de seis rutas internacionales, cuatro de ellas recientemente inauguradas. La decisión, que entrará en vigencia a partir del 29 de marzo de 2026, se debería a la implementación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La aerolínea confirmó que las cancelaciones alcanzan a las rutas hacia Orlando, Curaçao, Florianópolis y Tucumán. Adicionalmente, se suspenderán dos rutas que estaban previstas para lanzarse durante el primer trimestre de 2026: Guatemala y Belo Horizonte.

El impacto de la TUUA que prevé LATAM Airlines

La causa directa de estas cancelaciones sería la reciente puesta en marcha de la TUUA de transferencia internacional, una tarifa que los pasajeros en conexión con paso por Lima están pagando desde el pasado 7 de diciembre. LATAM Airlines Perú sostiene que esta nueva tarifa "resta competitividad al hub de Lima y compromete la viabilidad de estas operaciones".

Las rutas afectadas fueron concebidas con un enfoque de conectividad regional. En este modelo, los pasajeros internacionales que utilizan Lima como punto intermedio para sus conexiones son "fundamentales para cubrir la demanda requerida y poder mantener estos vuelos directos que benefician al Perú".

La aplicación de esta tarifa de transferencia colocaría a Lima en una posición "desfavorable frente a otros hubs", como Bogotá y Panamá, puesto que estos competidores no cobran la tarifa, ofrecen mejores tiempos de conexión y disponen de más destinos que Lima.

Preocupación por la inversión sostenida

Manuel van Oordt, CEO de LATAM Airlines Perú, expresó se refirió a las condiciones que enfrenta el sector de la aviación: “La gestión de una ruta supone la inversión de diversos recursos que requieren alto grado de predictibilidad".

Van Oordt agregó que “sin una correcta evaluación técnica de su impacto en la industria de la aviación”. El ejecutivo advirtió que esta falta de predictibilidad y la imposición de la tarifa "vuelven inviables rutas que se sustentan fuertemente en los pasajeros en conexión, incluyendo los vuelos recientemente inaugurados".

El CEO enfatizó que, luego de 26 años de presencia en el Perú, hoy ven "con preocupación las condiciones que enfrenta el sector y que desalientan un proceso de inversión sostenido en el tiempo".

Además del impacto en las rutas internacionales, la operación de vuelos domésticos de LATAM Airlines Perú también podría verse afectada, explica, ya que la flota asignada a vuelos internacionales cubre también el crecimiento en la oferta de vuelos nacionales por motivos de eficiencia operacional.

Soluciones para pasajeros afectados

LATAM Airlines Perú se comprometió a contactar a todos los pasajeros afectados con el objetivo de ofrecerles la mejor solución. Se les informarán las opciones disponibles, que incluyen la reubicación en vuelos de conexión hacia el mismo destino.

En el caso de que la opción propuesta no satisfaga sus necesidades, los pasajeros tendrán la posibilidad de cambiar la fecha de su viaje o solicitar la devolución del pasaje sin ningún costo. Para gestionar el cambio o la devolución de forma más sencilla, la aerolínea recomienda utilizar la sección “Mis Viajes” en la app LATAM o en latam.com.