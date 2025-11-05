LATAM evalúa cancelar cuatro nuevas rutas internacionales por la Tarifa TUUA de Transferencia: ¿Cuáles son?

LATAM Airlines Perú se dirigió al Gobierno peruano y advirtió el impacto que tendría la aplicación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC). La aerolínea ha enviado una carta al Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Martín Prieto Barrera, señalando la "urgencia de solución sobre TUUA de Transferencia y su impacto en la conectividad aérea".

La fecha de inicio de cobro de esta nueva tarifa está planificada para el 7 de diciembre. LATAM afirma que la "incertidumbre y los sobrecostos" los obligan a reevaluar sus estrategias de crecimiento de manera inmediata.

Cancelación de rutas en evaluación

Como resultado de esta situación, LATAM Airlines Perú ha comunicado que se encuentra evaluando cancelar el inicio de un primer grupo de 4 nuevas rutas programadas para comienzos de diciembre.

La empresa detalla que los "sobrecostos que se generarían con la aplicación de esta nueva tarifa para nuestros pasajeros en conexión", sumados al riesgo y tiempo que implica construir la demanda de nuevas rutas, son los factores determinantes para esta evaluación.

Las rutas que están en riesgo de cancelación o postergación son:

Lima–Orlando (MCO): Originalmente pospuesta hasta el 1 de diciembre.

Lima–Curazao (CUR): Programada a iniciar el 2 de diciembre.

Lima–Florianópolis (FLN): Programada a iniciar el 2 de diciembre.

Lima–Tucumán (TUC): Programada a iniciar el 14 de diciembre.

Piden predictibilidad y solución definitiva

El comunicado, firmado por el CEO de LATAM Airlines Perú, Manuel van Oordt, subraya la necesidad de un entorno estable para sostener la inversión en el país, por lo que se requiere un "entorno competitivo, previsible y sostenible".

Aunque la compañía aérea expresa su reconocimiento al MTC por los esfuerzos desplegados para negociar una adenda que, según entienden, no incluiría la TUUA de transferencia internacional. La urgencia radica en conseguir una eliminación total y definitiva de la tarifa.

La carta concluye haciendo un llamado al ministro para que se logre una resolución rápida.