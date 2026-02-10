Lunes de lenteja en el mundo: legumbres peruanas conquistan EE.UU., Europa y Asia

Durante el 2025, las legumbres se cultivaron en aproximadamente 93 mil hectáreas, alcanzando una cosecha total de 350 mil toneladas y generando ingresos de 117 millones de dólares.

Las legumbres peruanas siguen consolidando su presencia en el mercado internacional. En 2025, llegaron a países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Dubái, Egipto y Corea del Sur, generando ingresos por 117 millones de dólares, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En el Día Mundial de las Legumbres, que se celebra cada 10 de febrero, el Midagri destacó la importancia de estos cultivos como superalimentos que fortalecen la agricultura familiar, promueven el desarrollo rural y contribuyen a sistemas agroalimentarios sostenibles.

“Esta fecha nos recuerda el valor estratégico de estos cultivos para la agricultura familiar peruana. No solo generan empleo e ingresos, sino que son aliados de la nutrición, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de nuestros sistemas agroalimentarios”, sostuvo Rosa Palomino, especialista de la Cadena de Legumbres del Midagri.

Motor económico en las regiones

Durante 2025, las legumbres peruanas se produjeron en aproximadamente 93 mil hectáreas, alcanzando una producción total de 350 mil toneladas, beneficiando directamente a más de 140 mil familias rurales e indirectamente a 700 mil personas. La actividad generó 12,6 millones de jornales, consolidándose como un motor económico inclusivo en diversas regiones del país.

El consumo per cápita de legumbres en el país ha aumentado de 2,5 a 7 kilos anuales, acercándose a la recomendación de la OMS de 9 kilos por persona, fortaleciendo así la nutrición y la seguridad alimentaria de las familias peruanas.