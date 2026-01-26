Ley General de Cooperativas es modificada luego de 36 años: ¿Qué cambios hay?

Con el objetivo de modernizar el sector y brindar mayor seguridad jurídica, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) aprobó el nuevo Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Cooperativas. Esta medida pone fin a una vigencia de más de tres décadas del marco normativo anterior, que databa de 1990.
¿Por qué es importante este cambio?
El objetivo principal de esta actualización, oficializada mediante el Decreto Supremo N° 001-2026-PRODUCE, es dar orden y coherencia a las leyes que rigen a las cooperativas en el país. Al compilar todas las modificaciones hechas en los últimos 30 años en un solo documento de 135 artículos, se facilita que tanto los ciudadanos como las organizaciones entiendan y apliquen las normas sin confusiones.
Uno de los puntos más destacados de este nuevo cuerpo legal es la adaptación a las nuevas tecnologías. Entre las actualizaciones más relevantes se encuentran:
- Asambleas virtuales: Ahora se permite legalmente realizar juntas generales de manera no presencial o semipresencial.
- Voto electrónico: Se garantiza el uso de medios tecnológicos para asegurar que los socios puedan participar y votar de forma efectiva desde cualquier lugar.