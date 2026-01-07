Últimas Noticias
Ley MAPE se presentaría al Congreso antes de finalizar el gobierno de Jerí, anuncia Minem

Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Con la ampliación del Reinfo hasta fines de 2026, el Minem anunció el diseño de la futura Ley MAPE, que busca dar un marco definitivo a la pequeña minería y minería artesanal. La propuesta incluirá trazabilidad y uso de tecnología para diferenciar al minero formal del ilegal y frenar al crimen organizado.

En el marco de la reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026, el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo anunció que su despacho trabaja en una nueva propuesta legislativa para la pequeña minería y minería artesanal, conocida preliminarmente como Ley MAPE.

Según indicó en Economía Para Todos por RPP, el objetivo es ofrecer un marco definitivo que permita a los más de 30,000 mineros en proceso de formalización integrarse responsablemente a la economía nacional.

Sobre los plazos para esta nueva normativa, Bravo detalló el cronograma que seguirá el Ministerio de Energía y Minas (Minem):

"Dentro del primer trimestre deberemos tener un borrador y antes de la culminación del gobierno del presidente José Jerí, ya deberíamos tener un formato presentable como para poder presentar al legislativo".

El ministro aseguró que no se busca dejar "el encargo" al siguiente gobierno, sino entregar el camino ya despejado con una propuesta seria y ejecutiva. Un pilar fundamental de esta nueva estrategia para diferenciar al minero en proceso de formalización del delincuente ilegal será el uso de la tecnología.

En ese sentido, Bravo dijo: "Trazabilidad es una palabra clave que nosotros estamos proponiendo desde el ministerio para poder trabajar y hacer articular todo este mecanismo para luchar intensamente contra la minería ilegal".

Esta trazabilidad se aplicará rigurosamente al uso de explosivos y a la ubicación georreferenciada de las operaciones, buscando evitar que el crimen organizado siga financiándose a través de esta actividad.


