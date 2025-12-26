Lima entre las peores ciudades del mundo en movilidad y transporte, según Cities in Motion 2025: ¿A qué se debe?

Según el reporte Cities in Motion 2025, elaborado por el IESE Business School, Lima descendió del puesto 144 al 150 de 183 ciudades evaluadas, obteniendo una puntuación de apenas 28.6. Este retroceso refleja un deterioro en la calidad de vida de los habitantes y en su competitividad frente a otras urbes de la región.

El colapso de la movilidad y el transporte

El pilar más crítico para Lima es, sin duda, la Movilidad y Transporte, donde la ciudad se ubica en el puesto 176, una de las posiciones más bajas a nivel global. Jaime Graña Belmont, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), señaló que este resultado se debe a una congestión crónica y a una oferta de transporte público insuficiente para la magnitud de la ciudad.

Mientras Lima cuenta con apenas una línea de metro y un sistema de buses (BRT) con cobertura limitada, otras ciudades de la región muestran un camino distinto. Santiago de Chile, que ocupa el puesto 89 a nivel global, destaca por sus extensas redes de metro y una flota de buses que avanza decididamente hacia la electromovilidad.

Brecha tecnológica y estancamiento económico

El informe del IESE también evidencia rezagos significativos en otras áreas fundamentales:

Tecnología (Puesto 162): La limitada conectividad 5G y la brecha digital restan productividad a la capital.

Economía (Puesto 167): La alta informalidad laboral y la baja eficiencia económica lastran el desempeño de la ciudad.

Medioambiente (Puesto 140): La contaminación del aire es crítica, impulsada por un parque automotor con una antigüedad promedio de más de 14 años y la escasez de áreas verdes.

Un crecimiento desordenado

En cuanto a la Planificación Urbana (puesto 155), Lima padece las consecuencias de una expansión informal y fragmentada. La falta de integración entre la vivienda, los servicios y el transporte no solo genera inequidad, sino que aumenta la vulnerabilidad de la población ante posibles desastres.

Desde la AAP se sostiene que, aunque el Perú mantiene pilares macroeconómicos sólidos, la falta de una visión de largo plazo y políticas públicas que trasciendan los gobiernos de turno impiden que la capital recupere terreno. Para revertir esta tendencia, se requieren medidas urgentes como el bono del chatarreo, la mejora de inspecciones técnicas y una apuesta real por la movilidad sostenible.