Línea 1 del Metro de Lima podrá transportar 1 millón de pasajeros al día: Proinversión declara viabilidad de ampliación del proyecto

Con una inversión de S/ 14.104 millones, se contempla duplicar la cantidad de usuarios, con el aumento de la flota de trenes y mecanismos para reducir el intervalo de tiempo de espera.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) declaró la viabilidad técnica y económica del proyecto de ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima, que contempla una inversión de más de S/ 14.104 millones.

Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión, explicó que con ello se inician formalmente las gestiones para la modificación contractual y la posterior ejecución de una de las intervenciones de infraestructura más relevantes para la capital, orientada a mejorar la capacidad y eficiencia del transporte público masivo.

El proyecto busca duplicar la capacidad de transporte de pasajeros de 600.000 actuales a 1 millón diarios, para ello se incrementará la flota hasta alcanzar 92 trenes. Además, se implementará el sistema avanzado de control de trenes CBTC (Communications-Based Train Control), tecnología de estándar internacional que permitirá reducir los intervalos de paso de 3 a 1.5 minutos en hora punta.

Con ello, el proyecto generará ahorro significativo de hasta 2.08 horas de viaje, la disminución de la congestión en horas punta y el fortalecimiento de la seguridad operacional. Esto tendrá un impacto directo en la productividad y calidad de vida de la población.

Manuel Wu, presidente del directorio de la Línea 1 del Metro de Lima, explicó que el próximo año se iniciarán las obras que durarán hasta tres años.

La Línea 1 del Metro de Lima conecta directamente a once distritos, desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, y beneficia a más de 3.4 millones de ciudadanos. Y ahora se construirá la nueva estación 28 de Julio, que se integrará con la Línea 2 del Metro de Lima que permitirá una red más articulada de transporte.

Desde el inicio de operaciones en 2011, la Línea 1 transportó a 1600 millones de pasajeros, eje esencial de la movilidad urbana en Lima Metropolitana.