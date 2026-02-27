De S/ 6 a S/ 16: lluvias disparan precio de la arveja y comerciantes advierten alzas en otros alimentos

Los consumidores de la capital enfrentan un duro golpe al bolsillo. En un recorrido por los centros de abasto de Lima, se ha detectado un incremento considerable en el precio de la arveja, la cual ha llegado a costar hasta S/ 16 por kilo en el distrito de Breña.

Esta situación fue reportada desde el Mercado Chakra Colorada, donde los comerciantes señalan que el alza se debe principalmente a las intensas lluvias que afectan el interior del país, zona de donde proviene este producto.

Impacto en el consumo y calidad del producto

El comerciante Luis Rivera explicó a RPP que el encarecimiento no es el único problema, sino también el estado en el que llega la mercadería. Según Rivera, la arveja "está llegando bastante alta, mojada", lo que dificulta su selección y eleva los costos operativos.

Este incremento ha generado una drástica caída en las ventas. Rivera detalló el cambio en el comportamiento de compra de los clientes: "Antes costaba 6 soles, 5 soles... normalmente hasta siete llegó, pero ahí ya es mucho, demasiado, ya la gente ya no quiere comprar. Antes compraban unos 15 kg o 20 kg, pero ahora ya se está comprando 5 kg porque la gente ya no quiere pagar".

Otros productos al alza: papa y limón

La arveja no es el único alimento afectado por la coyuntura climática. La papa también ha registrado un aumento, situándose ahora en S/ 2.50 el kilo, cuando anteriormente se vendía a 1.80 soles. Los comerciantes advierten que el transporte desde el centro del país está dañando la carga:

Pérdidas en la papa: Debido a que el producto llega mojado o afectado por el barro del camino, los vendedores se ven obligados a desechar una parte importante. "Botamos casi la mitad porque ya se pudre", lamentó Rivera.

Limón: El precio de este cítrico, proveniente del norte del país, ha subido a S/ 4.50 el kilo, representando un incremento de más de un sol respecto a su precio habitual de entre S/ 2.50 y S/ 3.00.

Hay precios estables

En medio de las alzas, la zanahoria se mantiene como uno de los productos más accesibles para las amas de casa, con un precio que permanece estable y "cómodo" en S/ 1.50.

Los comerciantes esperan que las condiciones climáticas mejoren para que el ingreso de productos se normalice y los precios puedan estabilizarse en beneficio de la economía familiar.