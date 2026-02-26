Lluvias e inundaciones en Arequipa golpean el agro y el transporte en la región: ¿Cuál es el impacto?

Las intensas precipitaciones registradas en Arequipa desde el pasado jueves han generado una situación crítica en la región, afectando tanto la infraestructura vial como la economía local.

Carlos Enrique Fernández, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), conversó con RPP e informó que el problema se agravó debido a que algunas represas, que no recibieron el mantenimiento adecuado o cuyas entradas fueron ocupadas por vecinos, terminaron por rebalsar.

Impacto en los precios

La afectación de las principales vías, incluida la carretera Panamericana por el ingreso de huaicos, ha provocado una escasez momentánea de diversos artículos, lo que ha derivado en un incremento de precios. Fernández precisó que se ha observado un "incremento de los pasajes, tanto aéreos como terrestres".

Además, el comercio exterior se ha visto perjudicado por el retraso en el transporte de productos agrícolas destinados a la exportación a través del puerto del Callao. Entre los productos afectados se encuentran los arándanos, uvas, paltas y granadas.

Pérdidas económicas y daños materiales

Aunque aún es prematuro dar una cifra exacta sobre el impacto financiero, el presidente de la CCIA señaló que "el estimado es muy alto", considerando la suspensión masiva de vuelos, la cancelación de paquetes turísticos y la caída del consumo interno en la ciudad.

En el ámbito social, el daño a las viviendas y a las familias es significativo. Ante esta situación, Fernández planteó la necesidad de que el gobierno brinde apoyo mediante "créditos especiales" o "créditos blandos con interés preferencial" canalizados a través de entidades para facilitar la reconstrucción y mejora de las viviendas afectadas.

Finalmente, Carlos Enrique Fernández hizo un llamado a la unidad de las autoridade de la región para establecer un "comité de trabajo para poder hacer un plan de rehabilitación de Arequipa en el corto plazo".