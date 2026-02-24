Frutas y verduras al alza en minoristas, pero Midagri asegura abastecimiento normal en mayoristas: ¿Qué pasa en los mercados?

El panorama climático que atraviesa el país comienza a pasar factura a los bolsillos de los ciudadanos y a la actividad comercial en el Cercado de Lima.

Según constató RPP, en el mercado La Aurora, los comerciantes reportan una caída del 10 % en sus ventas debido al incremento en los precios de productos básicos como la papaya, el durazno y diversos tubérculos, como consecuencia directa de las intensas lluvias y huaicos

El incremento de precios se siente con fuerza en la sección de frutas. Según testimonios recolectados en el centro de abastos, productos como la papaya han subido entre 0.50 céntimos y un sol. Sin embargo, otros productos muestran alzas más drásticas que afectan el presupuesto diario.

Un comprador en el mercado expresó su preocupación por el costo de las frutas: “El durazno está 10 soles el kilo. Antes estaba 6 soles. Las lluvias en el norte, donde producen esto, están invadidos los campos agrícolas. Nos afecta cada día, las cosas suben más”.

Impacto en el consumo de verduras y tubérculos

La situación no es distinta en el área de verduras. Comerciantes del mercado La Aurora señalaron que el precio de los tubérculos ha subido hasta en un 50 %. Una de las vendedoras detalló el incremento en el precio de la papa: “Ha subido la papa por los huaicos, está costando ahora 3 soles y antes estaba a 2 soles”.

Este encarecimiento ha modificado los hábitos de compra de los consumidores, quienes ahora optan por llevar cantidades menores. La misma comerciante indicó: “Si antes llevaban 1 kilo, ahora llevan medio kilo o un cuarto, solo lo necesario”.

Además, mencionó que ante el alza de la papa, muchas familias están optando por preparar menestras, que rinden más y requieren menos cantidad de este tubérculo para economizar.

Hay un abastecimiento normal en mayoristas

A pesar del malestar en los mercados minoristas como La Aurora, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) emitió un reporte con una perspectiva diferente sobre el mercado mayorista. Según la entidad, el abastecimiento de alimentos en los mercados de la capital se desarrolla con normalidad, registrando el ingreso de casi 11 mil toneladas de productos de primera necesidad.

De acuerdo con el Midagri, los precios mayoristas se mantienen estables:

Papa Yungay: S/ 1.38 por kilo.

S/ 1.38 por kilo. Papaya: S/ 2.15 por kilo en el Mercado de Frutas No. 2.

S/ 2.15 por kilo en el Mercado de Frutas No. 2. Zanahoria: S/ 0.79 por kilo.

La institución subrayó que, hasta la fecha, no se ha registrado un impacto importante en el abastecimiento debido a las dificultades en el transporte por huaicos, ya que los productos provienen de diversos valles del país.