Los Cabos, el destino mexicano que vive al 100 % del turismo y busca atraer más viajeros peruanos [ENTREVISTA]

Mientras muchos destinos compiten por volumen, Los Cabos apuesta por rentabilidad: vive 100% del turismo, emplea al 75 % de su población y genera un movimiento económico millonario con visitantes que gastan el doble que en otros puntos de México. Ahora, el objetivo está claro: conquistar al viajero peruano.

En el corazón de Baja California Sur, un destino desafía las convenciones del turismo masivo para apostar por un modelo de alta rentabilidad y empleo formal. Con una economía que depende en un 100% del turismo, Los Cabos no solo se posiciona como un refugio de lujo entre el Mar de Cortés y el Pacífico, sino como un laboratorio de éxito económico: el sector genera una derrama que, solo entre enero y noviembre de 2025, alcanzó los 121.3 mil millones de pesos mexicanos.

En entrevista con RPP, Rodrigo Esponda, Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA), reveló las cifras de un mercado laboral robusto, la estrategia para atraer a 6,000 peruanos anuales y la sofisticada oferta que justifica un gasto promedio de 2,000 dólares por visitante.

En una región que vive exclusivamente del turismo, ¿cuál es el peso real de esta industria en el mercado laboral local?

En Los Cabos, el turismo lo es todo. De una población de 400,000 habitantes, el 75 % trabaja de manera directa o indirecta en actividades vinculadas al sector. Esto significa que más de 75,000 familias dependen de esta actividad. Lo más destacable desde la óptica económica es la calidad del empleo: el 75 % de los puestos son formales, una cifra excepcional si se compara con el promedio nacional de informalidad en México, que ronda el 53 %. Esta formalidad permite a los trabajadores acceder a créditos y educación superior, logrando que el destino tenga la segunda calidad de vida más alta de México, con salarios promedio que son un 37.6 % superiores a la media estatal.

¿Por qué el mercado peruano se ha convertido en una pieza clave para mantener este engranaje económico?

El mercado peruano es estratégico por su rápido crecimiento y su perfil de consumo. El año pasado, 4.1 millones de peruanos viajaron al exterior (+7.5 %). Hemos identificado un "target" de 360,000 peruanos que viajan anualmente a EE. UU. y ya poseen visa, lo que facilita su entrada a México. Nuestra meta es clara: con la nueva conectividad de Copa Airlines, que ofrece 6,146 asientos anuales, queremos duplicar el flujo de visitantes peruanos, pasando de los 3,000 históricos a 6,000 para finales de 2026.

¿Cuánto gasta y cuánto tiempo permanece un turista en Los Cabos?

La estancia promedio es de 7 días. En ese periodo, la derrama promedio por turista es de 2,000 dólares, el doble de lo que se gasta en otros destinos mexicanos. Esto se debe a que el viajero en Los Cabos no se limita al hotel; el 67% busca activamente la gastronomía y el 51% realiza actividades en áreas naturales protegidas. Es un turista de alto nivel socioeconómico que valora la exclusividad.

¿Qué infraestructura sustenta este modelo de "bajo volumen y alto valor"?

Contamos con 20,000 habitaciones y sumaremos 1,800 más en el segmento premium. Nuestra política urbana es estricta para proteger el valor del suelo y el paisaje: no se permiten edificios de más de seis pisos ni publicidad exterior. Esto mantiene una ocupación promedio anual del 70%, evitando la masificación y garantizando un servicio personalizado que sostiene la alta tarifa promedio.

Para un mercado exigente como el peruano, ¿cuáles son los atractivos que marcan la diferencia?

Ofrecemos experiencias que no existen en otros lados. El Parque Nacional Cabo Pulmo es un arrecife de 20,000 años conocido como el "Acuario del Mundo". Actividades icónicas incluyen el paseo en bote al Arco para el avistamiento de ballenas y delfines (el 39% de los mamíferos marinos del mundo están aquí), o recorrer las dunas en 4x4 y camellos que se han adaptado al clima seco. También destaca el Art Walk en San José del Cabo, donde cada jueves se recorren 25 galerías de arte en un ambiente de alta cultura y jazz.

Siendo la gastronomía un punto de unión con el Perú, ¿qué platos y productos definen la mesa de Los Cabos?

Nuestra propuesta es sofisticada y cuenta con más de 16 recomendaciones en la Guía MICHELIN. Destacan:

La Almeja Chocolata: Endémica, carnosa y de textura cremosa.

Endémica, carnosa y de textura cremosa. La Totoaba: Un pescado de alto valor proteico recuperado gracias a la pesca sustentable; por cada plato servido, se libera una especie en el mar.

Un pescado de alto valor proteico recuperado gracias a la pesca sustentable; por cada plato servido, se libera una especie en el mar. Comida de Rancho: Como los burritos de la sierra, cuya masa se prepara con quesillo local y reposa toda la noche.

Como los burritos de la sierra, cuya masa se prepara con y reposa toda la noche. Productos del Desierto: El helado de pitalla (fruto de cactus endémico) y el mango, que tiene su propio festival en agosto gracias a la herencia del comercio con Asia.

¿Es la visa un obstáculo real para el flujo de viajeros?

Aunque hay requisitos, la apertura es amplia: cualquier peruano con visa de EE. UU., Canadá, Europa, Reino Unido, Japón o Australia puede ingresar sin restricciones. Con 350,000 peruanos ya visados por EE. UU., el potencial es enorme. El trayecto es eficiente: 7 a 7.5 horas desde Lima conectando en Panamá, aterrizando a las 12:20 p. m. para aprovechar el día desde el primer momento.