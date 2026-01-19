Lote 64 sigue paralizado, sin socio ni producción: Contraloría pide a Perupetro tomar acciones urgentes

El Lote 64, en Loreto, sigue paralizado pese a tener vía libre desde agosto de 2025. La Contraloría advierte que Petroperú no puede operar sin socio y que la fallida búsqueda de uno frena la producción, afectando ingresos clave para el Estado.

El Lote 64, un importante proyecto de hidrocarburos en el país, ubicado en Loreto, se encuentra en un punto muerto. Según el Informe de Orientación de Oficio N° 013-2025-OCI/4654-SOO de la Contraloría General de la República, la ejecución de este contrato "no se viene realizando a la fecha, sin que se adopten las medidas correspondientes", lo que está "afectando la generación de ingresos para el Estado".

¿Por qué está parado el proyecto?

El problema principal es que, aunque Petroperú es actualmente el dueño del 100 % de la participación del contrato, la ley le prohíbe trabajar solo. El informe señala que la empresa estatal "no puede actuar como único contratista y operador, debiendo necesariamente contar con un socio (empresa petrolera) para desarrollar las actividades".

A finales de 2024, se intentó buscar este socio mediante una convocatoria pública, pero el proceso fue un fracaso. El concurso se declaró "desierto debido a que ninguna empresa presentó propuestas formales". Entre las razones de este desinterés se menciona la difícil situación de Petroperú, cuyo perfil crediticio está actualmente "por debajo del grado de inversión".

Por años, el proyecto estuvo detenido por situaciones de "fuerza mayor", como temas ambientales y la pandemia. Sin embargo, estas trabas se levantaron oficialmente el 22 de agosto de 2025. A pesar de tener el camino libre, las obligaciones pendientes, como la perforación de un pozo exploratorio, siguen sin cumplirse.

Para la Contraloría, esta inacción es grave porque el contrato no está cumpliendo su finalidad pública. La falta de actividad petrolera significa que el país no recibe el dinero que debería generar este lote.

Ante esta situación, el órgano de control ha solicitado al presidente del Directorio de PERUPETRO S.A. que informe, en un plazo máximo de cinco días hábiles, qué acciones tomarán para solucionar este problema y lograr que el Lote 64 finalmente produzca beneficios para todos los peruanos.