Macrorregión Centro anuncia paro si no se resuelve controversia por construcción de la Nueva Carretera Central

Dirigentes exigen que titulares del MEF y MTC viajen a Huancayo este martes 10 de febrero para explicar la situación. De lo contrario, los dirigentes han advertido que iniciarán un paro macrorregional y jornadas de protesta

El Comité Multisectorial de la Macroregión Centro (que agrupa a Junín, Pasco, Huancavelica, entre otros), a través de un comunicado, expresó su rechazo absoluto ante la decisión del Gobierno de cortar lazos con la empresa encargada de asesorar la construcción de la Nueva Carretera Central.

Según los representantes de estas regiones, esta medida pone en "grave riesgo" una obra que esperan más de 10 millones de peruanos.

El problema inició cuando Provías Nacional (parte del Ministerio de Transportesn y Comunicaciones) decidió anular el contrato con EGIS, una empresa francesa que daba el soporte técnico para la obra.

El Gobierno dice que lo hizo porque la empresa tiene cuestionamientos éticos y sanciones por corrupción en otros países como India y Panamá. Sin embargo, la empresa y algunos expertos aseguran que esta decisión es, en realidad, romper el trato con el propio Estado de Francia, lo que podría detener el proyecto por años en peleas legales.

El pronunciamiento de la Macroregión Centro afirma que no creen en la versión oficial de que la obra seguirá su curso normal sin estos expertos. Para ellos, la decisión es "irresponsable" y se ha tomado sin una base técnica sólida, aprovechando que estamos en un gobierno de transición.

Los puntos principales de su reclamo son:

Inestabilidad: Temen que el cambio de reglas de juego a mitad del camino traiga juicios que congelen la obra.

Temen que el cambio de reglas de juego a mitad del camino traiga juicios que congelen la obra. Peligro para la vida: Señalan que cada día de retraso en la carretera central significa que miles de personas sigan arriesgando su vida en una vía vieja y peligrosa.

Señalan que cada día de retraso en la carretera central significa que miles de personas sigan arriesgando su vida en una vía vieja y peligrosa. Plazos en duda: El compromiso era empezar la construcción en 2026 y terminar en 2031, metas que ahora ven casi imposibles de cumplir.

Un ultimátum al Gobierno: anuncian paro si no son escuchados por las autoridades

La Macroregión Centro, que aporta gran parte del dinero del país gracias a la minería, ha lanzado una advertencia final: "No aceptaremos más improvisaciones".

Han exigido que los ministros de Economía y de Transportes viajen a Huancayo este martes 10 de febrero para explicar qué está pasando realmente. De no ser escuchados, los dirigentes han advertido que iniciarán un paro macrorregional y jornadas de protesta, pues consideran que la Nueva Carretera Central no es un favor político, sino una obligación del Estado para con su desarrollo y sus vidas.