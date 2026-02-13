Más de 15 locales de Intercorp fueron cerrados por la Municipalidad de Miraflores: Cineplanet Alcázar, Plaza vea y otros

Intercorp denunció que cierre se da en medio de la controversia que tienen cuatro empresas de la firma con la Municipalidad de Miraflores por el estadio Niño Héroe Manuel Bonilla.

El holding empresarial Intercorp denunció el cierre de 15 locales de sus empresas en el distrito de Miraflores en menos de una semana, a los que calificó como "irregulares" por múltiples acciones de fiscalización ejecutadas por la Municipalidad de Miraflores.

Según un pronunciamiento difundido este 13 de febrero, las clausuras alcanzan establecimientos vinculados a servicios financieros, retail, restaurantes y cines. La compañía sostiene que las medidas son “cierres irregulares” y que no cuentan con sustento técnico ni jurídico.

De acuerdo con el comunicado, los locales afectados cuentan con los permisos reglamentarios y certificados necesarios para operar con normalidad. En esa línea, la empresa expresó su sorpresa por la “inmediatez y coordinación” de los operativos, así como por lo que considera una actuación focalizada en sus compañías.

Entre los negocios cerrados de Intercorp están Cineplanet Alcázar, Plaza Vea, Oeschle, Interbank, entre otros.

Contexto de controversia contractual

Intercorp indicó que esta situación ocurre en paralelo a una controversia contractual vinculada al convenio de colaboración social sobre el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla.

El acuerdo fue suscrito entre la comuna distrital y un consorcio conformado por cuatro empresas del grupo, liderado por Urbi Propiedades. La empresa sugiere que las acciones de fiscalización coinciden con este desacuerdo contractual, aunque no detalla el estado actual del proceso.

Pedido de restitución de licencias

En el documento el holding exhorta a la municipalidad a resolver la situación y a restaurar lo que denomina la “legítima licencia” para operar en el distrito.

El caso abre un nuevo frente de tensión entre el sector privado y gobiernos locales respecto a los alcances de las facultades de fiscalización municipal y la seguridad jurídica para la operación de negocios formales en zonas comerciales clave de la capital.