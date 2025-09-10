MEF aclara que ministro Montero "no quiso decir eso" al responsabilizar a empresas por retrasos en proyectos mineros

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, se pronunció sobre las recientes declaraciones del titular de Energía y Minas, Jorge Montero, respecto a la paralización de obras en el sector minero, aduciendo que las palabras fueron malinterpretadas.

"Lo he conversado con él y me comentaba que no ha querido decir eso. Quizás se ha malinterpretado su declaración. A lo que refería es que hay un esfuerzo que hay que hacer de los dos lados, del lado privado y el lado público. Sin duda, no es no es culpa de alguno de los dos específicamente, sino que hay que trabajar conjuntamente para resolverlos y en el Gobierno tenemos una vocación por destrabar proyectos y eso es lo que está haciendo", declaró a RPP durante su participación en inPERU desde Madrid.

Como se recuerda, Montero, en decalraciones también con RPP, rechazó la premisa de que la burocracia estatal sea el principal impedimento para el avance de los proyectos mineros en el Perú, y afirmó que con contundencia que "en el Perú no hay proyectos trabados, hay empresas trabadas".

En este sentido, destacó el "importante trabajo" que el ministro de Energía y Minas está realizando para destrabar proyectos tanto en minería como en temas de gas natural. Como ejemplo, mencionó que están a punto de cerrar una adenda para desarrollar el gas natural en siete regiones, un proyecto que ha estado pendiente por más de 15 años.

El titular de Economía subrayó además que eventos como In Perú, donde se realizó la entrevista, no solo sirven para atraer inversiones, sino también para escuchar y abordar las "preocupaciones que tienen los que ya están invirtiendo".

Cabe resaltar que más de 80 representantes del sector público y privado del Perú —entre ministros, empresarios y ejecutivos financieros— se encuentran en Madrid para participar en el XVIII Roadshow Europa 2025, organizado por inPERU.