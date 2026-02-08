MEF advierte que Nueva Carretera Central no es viable solo con presupuesto público y busca nuevo esquema de financiamiento

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, afirmó que insistir en financiar la nueva Carretera Central solo con recursos públicos es "condenar el proyecto al fracaso".

El futuro de la nueva Carretera Central continúa siendo incierto. Luego de la controversia generada por la resolución de contrato por parte de Provías Nacional con PMO Vías, consorcio a cargo de la asistencia técnica del proyecto en representación de gobierno de Francia, la megaobra de infraestructura enfrenta un nuevo cuello de botella: el presupuesto.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, advirtió que la construcción de la Nueva Carretera Central, valorada en más de S/ 24,000 millones, no puede ejecutarse íntegramente con recursos del Estado sin comprometer la estabilidad fiscal y la atención de otras necesidades prioritarias del país.

En declaraciones a Ampliación de Noticias edición domingo de RPP, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue enfática al señalar que insistir en financiar la obra únicamente con recursos públicos “es condenar el proyecto al fracaso”, debido al limitado espacio fiscal del Estado.

“Este tipo de obras no puede hacerse con presupuesto público, porque darle todo ese recurso a un solo proyecto nos quita espacio para financiar colegios, hospitales y otras obras en todo el país”, afirmó.

MEF evalúa esquema mixto para salvar el proyecto

Ante este escenario, el MEF trabaja en una solución integral de financiamiento, que será presentada en la primera semana de marzo, y que podría incluir mecanismos mixtos, como aportes privados, financiamiento externo o modelos similares a una APP, incluso dentro del actual convenio Gobierno a Gobierno con Francia.

Entre las alternativas en evaluación figura solicitar al gobierno francés no solo asistencia técnica y constructores, sino también financiamiento inicial, complementado con mecanismos de repago como peajes u otros ingresos vinculados al proyecto.

“No necesariamente tiene que cambiarse la modalidad, pero sí necesitamos un esquema que genere ingresos y haga viable una obra de esta envergadura”, señaló Miralles.

Un proyecto sin respaldo presupuestal asegurado

Miralles explicó que, a diferencia de otros megaproyectos de infraestructura, nunca en la historia del país se ha ejecutado una obra de esta magnitud financiada exclusivamente con recursos públicos, precisamente por el impacto que tendría sobre la caja fiscal.

Según indicó, Provías Nacional debe sustentar primero la capacidad presupuestal para lanzar la primera etapa de la obra, que contempla el túnel de Pariachi. Para ello, el MEF ha solicitado una optimización de costos y un cronograma detallado de cuándo se requerirán los recursos, información que debe ser entregada en los próximos días.

“Nos están pidiendo recursos que no estaban previstos en el presupuesto. Lo que corresponde ahora es optimizar montos y proyectar en qué meses se necesitará el financiamiento”, explicó.

El viernes último, la directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila, afirmó a RPP que actualmente existe una “brecha presupuestal” de más de S/ 560 millones para iniciar la construcción de la Nueva Carretera Central.

“Hemos quedado en buscar el espacio fiscal que nos permita iniciar la construcción del túnel Pariachi, que es el primer tramo más cercano a Lima de la carretera, que cuesta, aproximadamente S/ 2,000 millones”, precisó Dávila.

Inicio de obras depende de ajustes fiscales

Pese a las restricciones, la ministra aseguró que el Ejecutivo ha dado un compromiso político y técnico para que la construcción se inicie este año, siempre que se logren los ajustes necesarios en el marco fiscal.

No obstante, dejó claro que el arranque de la primera etapa no resuelve el problema estructural del financiamiento del proyecto completo, cuyo costo total supera largamente la capacidad anual de inversión del Estado.

“Podemos empezar una primera etapa, pero si dejamos todo el proyecto financiado solo como obra pública, no va a llegar a término”, advirtió.