MEF aprueba nueva escala remunerativa para trabajadores del Ministerio Público: ¿Quiénes se benefician y cuánto ganarán?

El Gobierno oficializó, mediante el Decreto Supremo N° 241-2025-EF, una nueva escala remunerativa para el personal administrativo y de apoyo fiscal del Ministerio Público bajo el régimen laboral 728. La medida consolida ingresos, fija límites de percepción y no implica recursos adicionales del Tesoro Público.
Mediante la publicación del Decreto Supremo N° 241-2025-EF este miércoles 5 de noviembre de 2025, se aprobó una nueva escala remunerativa para los servidores de apoyo a la función fiscal y el personal administrativo del Ministerio Público. Estos trabajadores están sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Formación y Promoción Laboral.
La norma, refrendada por el Presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y la Ministra de Economía y Finanzas, Denisse Azucena Miralles Miralles, se emite en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 32263.
Nuevos montos y categorías salariales
El estudio técnico para plantear la nueva escala de ingresos fue elaborado por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y remitido al Ministerio Público. Tras determinar el costo de implementación y contar con la solicitud del pliego Ministerio Público, la escala fue formalmente aprobada.
Entre los montos detallados para el Año Fiscal 2025, destacan los siguientes salarios:
|Categoría/Nivel
|Cargo(s)
|Monto S/
|Directivo 7
|Gerente General, Jefe del Instituto de Medicina Legal
|15,600.00
|Directivo 5
|Gerente, Procurador Público
|13,000.00
|Profesional 6
|Abogado, Analista Médico
|7,183.00
|Profesional 5
|Asistente en Función Fiscal, Biólogo, Psicólogo
|6,052.00
|Técnico 6
|Operador Administrativo, Programador
|5,256.00
|Auxiliar 1
|Auxiliar Administrativo
|3,842.00
Financiamiento y prohibiciones de pagos adicionales
Es importante señalar que la nueva escala remunerativa se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio Público, y expresamente se indica que no debe demandar recursos adicionales del Tesoro Público.
Los montos aprobados en esta escala incorporan los incrementos remunerativos anteriores aprobados mediante diversos Decretos Supremos (como el N° 311-2022-EF, N° 313-2023-EF, N° 265-2024-EF y N° 279-2024-EF).
El Decreto Supremo N° 241-2025-EF establece una estricta prohibición: los servidores del Ministerio Público sujetos al D.L. N° 728 no podrán percibir, bajo responsabilidad, cualquier otro ingreso, bonificación, asignación, incentivo o compensación económica de cualquier naturaleza, adicional al monto fijado en la nueva escala.
Las únicas excepciones a esta prohibición son:
- Una (1) gratificación por Fiestas Patrias.
- Una (1) gratificación por Navidad.
- Una (1) bonificación por escolaridad.
- La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
- La Asignación Familiar.
- Conceptos que se otorguen posteriormente en el marco de la Ley N° 31188 (Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal).
La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF procederá de oficio a la actualización de estos nuevos montos en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).