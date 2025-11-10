MEF aprueba nueva escala remunerativa para trabajadores del Ministerio Público: ¿Quiénes se benefician y cuánto ganarán?

Mediante la publicación del Decreto Supremo N° 241-2025-EF este miércoles 5 de noviembre de 2025, se aprobó una nueva escala remunerativa para los servidores de apoyo a la función fiscal y el personal administrativo del Ministerio Público. Estos trabajadores están sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Formación y Promoción Laboral.

La norma, refrendada por el Presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y la Ministra de Economía y Finanzas, Denisse Azucena Miralles Miralles, se emite en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 32263.

Nuevos montos y categorías salariales

El estudio técnico para plantear la nueva escala de ingresos fue elaborado por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y remitido al Ministerio Público. Tras determinar el costo de implementación y contar con la solicitud del pliego Ministerio Público, la escala fue formalmente aprobada.

Entre los montos detallados para el Año Fiscal 2025, destacan los siguientes salarios:

Categoría/Nivel Cargo(s) Monto S/ Directivo 7 Gerente General, Jefe del Instituto de Medicina Legal 15,600.00 Directivo 5 Gerente, Procurador Público 13,000.00 Profesional 6 Abogado, Analista Médico 7,183.00 Profesional 5 Asistente en Función Fiscal, Biólogo, Psicólogo 6,052.00 Técnico 6 Operador Administrativo, Programador 5,256.00 Auxiliar 1 Auxiliar Administrativo 3,842.00

Financiamiento y prohibiciones de pagos adicionales

Es importante señalar que la nueva escala remunerativa se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio Público, y expresamente se indica que no debe demandar recursos adicionales del Tesoro Público.

Los montos aprobados en esta escala incorporan los incrementos remunerativos anteriores aprobados mediante diversos Decretos Supremos (como el N° 311-2022-EF, N° 313-2023-EF, N° 265-2024-EF y N° 279-2024-EF).

El Decreto Supremo N° 241-2025-EF establece una estricta prohibición: los servidores del Ministerio Público sujetos al D.L. N° 728 no podrán percibir, bajo responsabilidad, cualquier otro ingreso, bonificación, asignación, incentivo o compensación económica de cualquier naturaleza, adicional al monto fijado en la nueva escala.

Las únicas excepciones a esta prohibición son:

Una (1) gratificación por Fiestas Patrias. Una (1) gratificación por Navidad. Una (1) bonificación por escolaridad. La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). La Asignación Familiar. Conceptos que se otorguen posteriormente en el marco de la Ley N° 31188 (Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal).

La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF procederá de oficio a la actualización de estos nuevos montos en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).