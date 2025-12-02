MEF confía cumplir la regla fiscal este 2025, tras dos años de incumplimiento consecutivo

Denisse Miralles, Ministra de Economía y Finanzas, brindó una conferencia en el Seminario Anual de Investigación 2025 y sostuvo que el Gobierno espera cumplir la regla fiscal para el cierre del presente año, una meta que, según la propia ministra, se ha evadido en los dos ejercicios anteriores.

La ministra Miralles destacó la importancia de alcanzar la meta de déficit fiscal de 2.2 % para el cierre del año. La ministra reconoció que el país tuvo "2 años seguidos de incumplimiento de la regla fiscal", pero afirmó que "este año estamos a muy poquito de cumplir esa regla".

Miralles aseguró que el cumplimiento de esta meta sería "muy positivo, no solo para las calificadoras, sino en general para la confianza que nuestro país puede generar". De hecho, el Perú mantiene su grado de inversión, lo que refleja la fortaleza de su política fiscal y monetaria, así como la resiliencia del sistema financiero, un factor que genera confianza en los inversionistas.

Para lograr este objetivo, el MEF implementó medidas enfocadas en la austeridad y la eficiencia. Se emitió un decreto de urgencia para recortar gastos, buscando generar un ahorro proyectado de alrededor de S/ 1,200 millones hasta fin de año, medida con la que se lograría cumplir la meta del déficit fiscal de 2.2%.

Advertencia del IPE: una proyección de cuatro años de incumplimiento acumulado

A pesar del optimismo del MEF, las proyecciones técnicas de expertos y economistas sugieren que el cumplimiento de la regla fiscal para este año sigue siendo poco probable.

En el mes de octubre, Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), se presentó en Economía Para Todos por RPP y señaló que el Perú se encamina a acumular incumplimientos de la regla fiscal:

El IPE considera que consolidar la regla fiscal el próximo año, el cual será un periodo de elecciones, será aún más complicado de lograr.

El IPE considera que consolidar la regla fiscal el próximo año, el cual será un , será de lograr. Acumulación de Incumplimientos: Si la regla fiscal se incumple este año, sumarían 3 años de no cumplimiento, y con la proyección de incumplimiento para el próximo año (2026), el país podría acumular 4 años sin cumplir con la regla fiscal.

Gallardo sostiene que la situación del déficit es grave y que este incumplimiento acumulado resultaría en que la responsabilidad de "volver a una senda fiscal sostenible" recaería con el mayor peso posible enteramente en el siguiente gobierno.