MEF dice que el 44 % del presupuesto de 2026 del Gobierno se destinará a sectores que atienden demandas sociales

El presupuesto total del sector público para el 2026 asciende a S/257 562 millones.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el 44 % de los S/162 305 millones asignados al Gobierno Nacional para el Año Fiscal 2026 será orientado a sectores responsables de brindar servicios esenciales y atender las principales demandas sociales.



En un comunicado, el portafolio señaló que los sectores involucrados son Educación; Salud; Desarrollo e Inclusión Social; Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Mujer y Poblaciones Vulnerables; e Interior, que en conjunto constituyen la base del gasto social del país.



El presupuesto total del sector público para el 2026 asciende a S/257 562 millones, de los cuales S/17 045 millones corresponden al sector Educación. De este monto, S/9 878 millones se asignarán al Ministerio de Educación (Minedu) y S/6 700 millones a las 63 universidades públicas para fortalecer la educación superior a nivel nacional.



El MEF indicó también que se destinarán S/1 429 millones para asegurar la continuidad del programa de becas de educación superior.

“La Ley 2026 autoriza al Minedu a efectuar modificaciones presupuestarias para garantizar la sostenibilidad de las becas del Pronabec, reafirmando el compromiso del Gobierno con una educación inclusiva de calidad. De esta manera, queda resuelta la discusión sobre la supuesta falta de recursos para atender a los estudiantes becados de Beca 18”, sostuvo.



En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) —que contará con S/7 506 millones (4,7 % del presupuesto del Gobierno Nacional)— se financiarán programas clave como Pensión 65 (S/ 1810 millones), el Programa de Alimentación Escolar Qali Warma (S/ 2577 millones), Juntos (S/ 1047 millones) y Cuna Más (S/ 1039 millones).



La ley también faculta al Midis a transferir recursos a los gobiernos locales para fortalecer la provisión alimentaria en comedores, albergues, servicios a personas en riesgo, trabajo comunal y ollas comunes, detalló el MEF.



¿Un presupuesto con enfoque social?

El sector Salud dispondrá de S/14 706 millones, equivalente al 9,1 % del presupuesto del Gobierno Nacional. De este total, precisó, S/2686 millones se asignarán al Seguro Integral de Salud (SIS), garantizando cobertura gratuita para personas sin otro tipo de seguro. Asimismo, el INEN contará con S/352 millones para asegurar la atención integral de pacientes oncológicos.



En Transportes y Comunicaciones, el presupuesto ascenderá a S/ 12 126 millones. De ellos, S/1 199,2 millones se destinarán a la ATU para mejorar la gestión del transporte público en Lima y Callao, mientras que S/147 millones financiarán acciones de fiscalización y seguridad vial de la Sutran en todo el país.



El sector Interior contará con S/13 731 millones (8,5 % del presupuesto del Gobierno Nacional), destinados a reforzar operaciones policiales, investigación criminal, lucha contra el narcotráfico, terrorismo, minería ilegal y tala ilegal. Asimismo, se financiará la entrega económica por patrullaje policial y el proceso de asimilación para fortalecer los servicios de conductores de la Policía Nacional del Perú.



En Vivienda, Construcción y Saneamiento, el presupuesto será de S/ 4378 millones, orientado a inversiones en saneamiento urbano y rural, drenaje pluvial y programas habitacionales como el Bono Familiar Habitacional, el Bono del Buen Pagador y el programa Wasiymi para hogares vulnerables en zonas expuestas a heladas y friaje. Además, se destinan S/44,8 millones a la Superintendencia de Bienes Estatales y S/171 millones a Cofopri para consolidar la formalización de la propiedad.



Mientras que el sector Mujer y Poblaciones Vulnerables recibirá S/ 1117 millones, enfocados en la prevención y atención de la violencia, el fortalecimiento del Inabif, la inclusión de personas con discapacidad (Conadis) y la mejora de la infraestructura de los Centros de Atención Residencial (CAR).

"La Ley de Presupuesto 2026 reafirma un enfoque social claro y prioritario, orientado a mejorar la calidad de los servicios públicos, garantizar protección social y responder con eficacia a las necesidades de la población", añadió el MEF.