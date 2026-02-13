MEF: El país necesita cinco años continuos de políticas responsables para crecer más de 3%

Desde Chiclayo, la ministra de Economía, Denisse Miralles, reiteró que el Perú podría alcanzar tasas cercanas al 5% si mantiene estabilidad política y social.

A puertas del proceso electoral y el inicio de un nuevo Gobierno en el Perú, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, hizo un llamado a la necesidad de la estabilidad política durante los cinco años que dura una gestión presidencial en el país para asegurar un crecimiento superior al 3%.

“El país necesita cinco años continuos de políticas responsables que permitan elevar el crecimiento por encima del 3%. Nuestros fundamentos macroeconómicos son sólidos; con estabilidad social y política podríamos alcanzar tasas cercanas al 5% y dar un salto cualitativo en desarrollo y generación de empleo”, dijo en una visita de trabajo a la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Según la ministra, la actual gestión está gobernando con visión de largo plazo para garantizar que el siguiente gobierno encuentre un país preparado para seguir creciendo, con estabilidad monetaria, sostenibilidad fiscal y confianza de los inversionistas.

La ministra destacó que el Perú proyecta para 2026 un crecimiento económico de 3,2%, ubicándose entre las economías más dinámicas de la región, por encima de países como Colombia, Chile y Brasil.

Según indicó, este desempeño responde a la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país, que han permitido preservar la estabilidad incluso en contextos políticos complejos, apoyados en la institucionalidad económica construida durante décadas.

Estabilidad y proceso electoral

Desde su posición en el Gabinete, Miralles reafirmó el respeto irrestricto del Ejecutivo por las instituciones democráticas y por las decisiones que adopte el Congreso de la República dentro del marco constitucional.

Asimismo, señaló que uno de los objetivos prioritarios del Gobierno es garantizar elecciones transparentes y preservar la estabilidad económica durante el proceso electoral. En esa línea, hizo un llamado a los actores políticos y sociales a mantener el compromiso con la estabilidad y la responsabilidad fiscal.

Agenda descentralizada y ejecución de inversiones

Durante su agenda en Lambayeque, la titular del MEF realizó actividades en Chiclayo y en la provincia de Chepén para impulsar proyectos de inversión y fortalecer la articulación con autoridades locales.

De cara a los meses finales de gestión, Miralles adelantó que el MEF concentrará sus esfuerzos en consolidar el crecimiento, acelerar proyectos estratégicos y fortalecer la ejecución de la inversión pública y privada. En ese sentido, consideró fundamental que el debate electoral se centre en propuestas técnica y presupuestalmente viables.



