MEF da primer paso en la implementación del Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible

El MEF recoge aportes técnicos de exministros, el BCR y organismos internacionales para orientar las decisiones fiscales del país.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) avanza en la elaboración de la Hoja de Ruta del Acuerdo Fiscal, un instrumento que orientará las decisiones fiscales del Estado en el corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la confianza y asegurar un crecimiento económico sostenible.

Este documento se construye a partir de más de 20 reuniones técnicas realizadas en lo que va del año, en las que se abordaron temas clave como la mejora de la calidad del gasto público, la priorización de proyectos de inversión, la eficiencia de las compras públicas, la simplificación de regímenes tributarios, el uso de tecnología para combatir la evasión y la informalidad, así como la revisión y optimización de las exoneraciones tributarias.

En ese marco, el MEF, a través del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, sostuvo reuniones con exministros de Economía y Finanzas, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva del Perú, ministerios, y organismos internacionales como el BID y la CAF, además de intercambios técnicos con la Secretaría Técnica del Consejo Fiscal y una misión especial de la OCDE, en el contexto de la reforma del proceso de presupuestación que cuenta con apoyo de la Cooperación Suiza.

Los extitulares del MEF Mercedes Aráoz, María Antonieta Alva, Ismael Benavides y Álex Contreras han participado en las reuniones.



“Estamos impulsando por primera vez un acuerdo de Estado, basado en evidencia técnica y en un diálogo amplio, que nos permitirá tomar mejores decisiones fiscales hoy sin comprometer el crecimiento y las oportunidades del mañana”, señaló la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

El Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible fue instalado en diciembre de 2025 y contempla, además, un mecanismo de adhesión para que las futuras autoridades electas puedan incorporarse formalmente, asegurando continuidad y compromiso en el tiempo.