La inversión pública alcanza S/ 44,085 millones hasta octubre, su mayor nivel en una década, según el MEF: ¿A qué se debe?

La inversión pública en Perú ha alcanzado su nivel más alto en una década, así lo informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La ministra del sector, Denisse Miralles, dio a conocer esta cifra en su reunión con la delegación de presidentes de las 23 Cámaras de Comercio Regionales, convocados por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP).

Entre enero y octubre de este año, la ejecución acumulada de inversión pública ascendió a S/ 44,085 millones. Esta cifra no solo representa el monto más alto registrado en la última década, sino que también marca un crecimiento del 6 % respecto al mismo periodo del año 2024. Este monto ejecutado equivale al 62.9 % del presupuesto anual de inversiones.

El motor de la reactivación y el empleo

La ministra Miralles informó que este desempeño es parte de una tendencia que se consolida desde 2020 y proyecta un nuevo récord de ejecución al cierre de 2025. Este impulso es importante, ya que dinamiza el empleo y la productividad en todo el país.

"La inversión pública no compite con la privada, la potencia; y juntas son el motor de la reactivación y la confianza empresarial", sostuvo.

Para asegurar la continuidad de esta tendencia, el Gobierno ha reafirmado su compromiso con la estabilidad fiscal, la descentralización y la desburocratización.

La ministra recordó que el MEF ha liderado 10 ediciones del programa Ejecuta+ este año, lo que ha permitido destrabar más de 3,000 proyectos de inversión. Este programa brindó asistencia técnica en áreas como la gestión de inversiones, contrataciones y ejecución presupuestal a 900 entidades públicas a nivel nacional.

Además, el Gobierno impulsa un shock nacional de desburocratización diseñado para reducir trámites y eliminar sobrecostos que suelen frenar las inversiones. De 660 medidas desregulatorias identificadas, 451 ya han sido culminadas, alcanzando un 68 % de avance en la agenda de simplificación nacional.

Presupuesto 2026

Miralles también detalló ante los líderes empresariales regionales el Proyecto de Presupuesto para el 2026, el cual asciende a S/ 257,562 millones. Este presupuesto representa un crecimiento del 2.3 % en comparación con el de 2025 y mantiene una meta fiscal del 1.8 % del PBI, asegurando la disciplina y la sostenibilidad económica.

La descentralización es un eje clave de esta planificación: el 61 % del presupuesto descentralizable será ejecutado por gobiernos regionales y locales. La titular del MEF insistió en que "el desarrollo no puede concentrarse en Lima: debe sentirse en cada región del Perú".