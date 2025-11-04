Últimas Noticias
La inversión pública alcanza S/ 44,085 millones hasta octubre, su mayor nivel en una década, según el MEF: ¿A qué se debe?

Inversión pública en Perú alcanza su nivel más alto en diez años, según el MEF
Inversión pública en Perú alcanza su nivel más alto en diez años, según el MEF | Fuente: MEF
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

La inversión pública en Perú alcanzó S/ 44,085 millones entre enero y octubre, su nivel más alto en una década, informó el MEF. El avance de 6 % respecto a 2024 se debe al impulso a la reactivación, el empleo y la descentralización, con medidas para destrabar proyectos y reducir la burocracia.

La inversión pública en Perú ha alcanzado su nivel más alto en una década, así lo informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La ministra del sector, Denisse Miralles, dio a conocer esta cifra en su reunión con la delegación de presidentes de las 23 Cámaras de Comercio Regionales, convocados por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP).

Entre enero y octubre de este año, la ejecución acumulada de inversión pública ascendió a S/ 44,085 millones. Esta cifra no solo representa el monto más alto registrado en la última década, sino que también marca un crecimiento del 6 % respecto al mismo periodo del año 2024. Este monto ejecutado equivale al 62.9 % del presupuesto anual de inversiones.

El motor de la reactivación y el empleo

La ministra Miralles informó que este desempeño es parte de una tendencia que se consolida desde 2020 y proyecta un nuevo récord de ejecución al cierre de 2025. Este impulso es importante, ya que dinamiza el empleo y la productividad en todo el país.

"La inversión pública no compite con la privada, la potencia; y juntas son el motor de la reactivación y la confianza empresarial", sostuvo.

Para asegurar la continuidad de esta tendencia, el Gobierno ha reafirmado su compromiso con la estabilidad fiscal, la descentralización y la desburocratización.

La ministra recordó que el MEF ha liderado 10 ediciones del programa Ejecuta+ este año, lo que ha permitido destrabar más de 3,000 proyectos de inversión. Este programa brindó asistencia técnica en áreas como la gestión de inversiones, contrataciones y ejecución presupuestal a 900 entidades públicas a nivel nacional. 

Además, el Gobierno impulsa un shock nacional de desburocratización diseñado para reducir trámites y eliminar sobrecostos que suelen frenar las inversiones. De 660 medidas desregulatorias identificadas, 451 ya han sido culminadas, alcanzando un 68 % de avance en la agenda de simplificación nacional.

Presupuesto 2026

Miralles también detalló ante los líderes empresariales regionales el Proyecto de Presupuesto para el 2026, el cual asciende a S/ 257,562 millones. Este presupuesto representa un crecimiento del 2.3 % en comparación con el de 2025 y mantiene una meta fiscal del 1.8 % del PBI, asegurando la disciplina y la sostenibilidad económica.

La descentralización es un eje clave de esta planificación: el 61 % del presupuesto descentralizable será ejecutado por gobiernos regionales y locales. La titular del MEF insistió en que "el desarrollo no puede concentrarse en Lima: debe sentirse en cada región del Perú".


