MEF reacciona a baja de calificación a Petroperú: Mercado financiero internacional respalda reestructuración

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) remarcó que las medidas dispuestas para la reestructuración y la puesta en valor de los activos de Petroperú han generado una respuesta positiva en el mercado financiero internacional y representan una ruta clara y atractiva para los inversionistas.

Luego que la agencia internacional Moody's Ratings rebajara las calificaciones crediticias de Petroperú, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) defendió el decreto de urgencia que establece la reestructuración de la petrolera y aseguró que los inversionistas perciben que estas medidas adoptadas reducen el riesgo financiero y fortalecen la sostenibilidad de la empresa.

“La implementación del Decreto de Urgencia N° 010-2025, que establece medidas para la reestructuración y puesta en valor de los activos de Petroperú, ha generado una respuesta positiva en el mercado financiero internacional”, precisó.

Financiamiento en mejores condiciones

El MEF resaltó que la consolidación y ejecución ordenada de las fases establecidas en el decreto de urgencia “permitirán que Petroperú acceda a financiamiento en mejores condiciones, reduzca costos financieros y recupere progresivamente su posición en el mercado de capitales”.

Asimismo, precisó que, tras la emisión del decreto de urgencia, el precio del bono 2047, emitido por Petroperú en 2021, ha mostrado un desempeño más positivo en el mercado internacional, reflejando una mejor percepción de riesgo y mayor confianza. Según el último reporte, su cotización aumentó del 63,8% en diciembre de 2025 al 68,5% en enero de 2026.

Finamente, sostuvo que el banco de inversión Barclays, reconocido por su sólida reputación global, ha ratificado su confianza en la estrategia al recomendar la compra del bono 2047 de Petroperú, destacando que las fases de reorganización representan una ruta clara y atractiva para los inversionistas.